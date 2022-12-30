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2022年12月30日星期五
張敬軒冧莊「勁爆年度歌手」 MIRROR掃9獎包攬「人氣偶像」
新城勁爆頒獎禮得獎名單
「等了11年終於有機會」 馮允謙宣布明年3月首踏紅館開騷
糖妹撐潘迪華相片展 赴北海道滑雪 郭偉亮：坐船都要去
轉型多機會 無悔簽約無綫 32歲JW雪卵無後顧 把握搏殺期
憶初入行表演遭無視 陳奕迅誓以好歌聲引爆觀眾膀胱
靠想念親人觸動情緒 朱晨麗傳授蔣祖曼喊戲秘技
魏浚笙2023樂壇新人 自資6位數出歌圓夢
「升呢」保健產品老闆娘 向海嵐做生招牌曬健康性感
《阿凡達2》兩周破10億美元 《壯志凌雲2》票房冠2022
《殭屍校園》登Netflix今年非英語節目榜首
宋慧喬拒宣傳新劇 被指避談宋仲基
朴恩斌膺年度話題女星
佐佐木希挺孕肚下廚 曾出軌夫留家度平安夜
長澤正美膺秋季日劇視后
【開箱】《單身即地獄2》 財閥家的戀愛真人騷
新城勁爆頒獎禮得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
（新城勁爆頒獎禮2022）
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張敬軒冧莊「勁爆年度歌手」 MIRROR掃9獎包攬「人氣偶像」
新城勁爆頒獎禮得獎名單
「等了11年終於有機會」 馮允謙宣布明年3月首踏紅館開騷
糖妹撐潘迪華相片展 赴北海道滑雪 郭偉亮：坐船都要去
轉型多機會 無悔簽約無綫 32歲JW雪卵無後顧 把握搏殺期
憶初入行表演遭無視 陳奕迅誓以好歌聲引爆觀眾膀胱
靠想念親人觸動情緒 朱晨麗傳授蔣祖曼喊戲秘技
魏浚笙2023樂壇新人 自資6位數出歌圓夢
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《殭屍校園》登Netflix今年非英語節目榜首
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