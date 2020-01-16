張敬軒冧莊「勁爆年度歌手」 MIRROR掃9獎包攬「人氣偶像」

記者：柯美

攝影：劉永銳、鍾偉茵

勁爆頒獎禮昨晚舉行，大贏家張敬軒分別獲頒「勁爆年度歌手」、「勁爆演繹大獎」及「勁爆播放指數歌曲」《賽勒斯的愛》，他因確診新冠未能親身出席領獎。另一贏家MIRROR亦不齊人，只有9名成員出席，姜濤因腳傷缺席外，邱傲然（Tiger）與王智德（Alton）亦因身體不適未能現身。Tiger在社交網寫道：「對不起，身體抱恙，未能出席，希望大家見諒。」

《全民造星》包辦「勁爆組合」

MIRROR跟ERROR冧莊、與P1X3L獲「勁爆組合」，3隊都是《全民造星》出身，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）特別多謝全民造星，「帶畀大家歡樂同正能量，身邊好多事物，大家盡情發掘」。MIRROR的《Innerspace》奪「勁爆我撐歌曲」，連同其他成員，共掃走9個獎。

姜濤獲男歌手獎拍片答謝

個人獎項，姜濤與林家謙、馮允謙同獲「勁爆男歌手」，他拍片答謝大家支持，並舉起勝利手勢。「勁爆人氣偶像」是柳應廷（Jer）、江生（AK）及呂爵安（Edan）；「勁爆我撐歌手」盧瀚霆（Anson Lo）；「勁爆我撐新人」李駿傑（Jeremy）；「勁爆唱作人」陳卓賢。AK領獎時說：「今年不是容易過的一年，希望大家繼續信。」他最開心跟Edan及Jer一齊獲獎，因參加《全民造星》時，他們3人同一組，一同獲獎別具意義。Jer唱《MM7》時，台下不少歌手和觀眾企起身，氣氛高漲。Jeremy稱今年是他重要一年，多謝每名粉絲對他的支持。Anson Lo表示新一年會多點新嘗試。

鄭欣宜泳兒JW奪女歌手獎

「勁爆男歌手」得主林家謙與馮允謙還分別憑《某種老朋友》及《給缺席的人唱首歌》奪「勁爆歌曲」。許廷鏗獲「勁爆獨立音樂人」及憑《沒有人可以為你的幸福負責》奪「勁爆歌曲」。陳柏宇除《有我》獲「勁爆歌曲」外，兼憑《The Fight Goes On》奪「勁爆專輯」。鄭欣宜與泳兒蟬聯「勁爆女歌手」，跟JW一同獲獎；欣宜還憑《我地》獲「勁爆歌曲」。泳兒與JW則分別兼得「勁爆歌曲」及「勁爆新媒體歌曲」。

「勁爆新人」共有12個單位得獎，包括After Class、COLLAR、Lolly Talk、鍾柔美、吳保錡、張蔓莎、雲浩影、余宗遙、吳啟洋、陳宗澤、黎展峯及黃明德。COLLAR只有5名成員邱彥筒、沈貞巧、許軼、陳泳伽及李芯駖現身，蘇芷晴、王家晴及蘇雅琳缺席。

炎明熹曾比特齊奪「突破歌手」

After Class成員炎明熹（Gigi）與曾比特齊奪「勁爆突破歌手」，以及各有一首「勁爆歌曲」，分別為《焰》與《我以為》。Gigi獲獎時表示今年成長好多，經歷好多鍛煉、挫折及好事，多謝大家陪她一齊成長。她首次唱得獎歌《焰》有少少緊張。雲浩影獲「勁爆新人」，開心說對今年作品好滿意，亦感到鼓舞。

華納歌手MC衛蘭等齊缺席

C AllStar的陳健安憑《創作者的派對》及《厭惡物圖鑑》獲「勁爆音樂製作」獎，他首次以個人身分得獎感緊張，覺得未可獲得這個音樂製作獎，因未試過監製別人的歌，但給他很大鼓勵和目標。昨晚華納歌手包括張天賦（MC）、衛蘭、Dear Jane、洪嘉豪及陳蕾均缺席。

（新城勁爆頒獎禮2022）