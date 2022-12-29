【開箱】《Hell Dogs》日版《使徒行者》 岡田准一好打過爆Seed

原田真人岡田准一三度合作

繼《關原之戰》及《燃燒吧！劍》後，原田真人跟岡田准一第3度合作《Hell Dogs》，自然更有默契。故事講述岡田飾演警方臥底兼高昭吾，奉上司之命潛伏日本幫派，目標是瓦解黑道組織東鞘會，隨着東征西討，加上護主有功，職位愈爬愈高，終於悉破幫會秘密，最後使命必達。與其說是日版《無間道》，實際上跟《使徒行者》更相似。

岡田准一飾演日版爆Seed，原是普通警察，直至心儀的超級市場女職員遭黑幫槍殺，忍痛辭職展開報復行動，花上11年時間把兇徒逐一擊殺，執行私刑後再自首，卻遭警視廳組織犯罪對策部特別搜查隊高層招攬當警方臥底，從此化身「來自地獄的犬」，表面上為東鞘會驅除外敵，目標是反噬會長十朱義孝（Miyavi飾）。

坂口健太郎扮演岡田准一的拍檔室岡秀喜，父母是邪教高層，其後被判死刑，從坂口的乖僻與暴戾性格反映，在不正常的宗教與家庭成長對他影響甚深。偏偏他跟岡田異常投契，因此當得悉岡田臥底身分，痛心兼憤怒情緒爆發，迫使二人自相殘殺，造就兩個只能活一個的悲劇收場。

為何說岡田准一是日版爆Seed而非陳永仁？因他最後發現，原來Miyavi亦是警方臥底，情况跟《使徒行者》許紹雄扮演的歡喜哥幾乎一樣。Miyavi控制東鞘會後，被權慾熏心，早忘記初衷，更要求岡田背叛警方，跟他一起打天下。身兼歌手和演員的Miyavi，外形高大神情冷酷，扮演奸角入形入格，片尾跟岡田壓軸一場決鬥，二人身手敏捷，鬥個旗鼓相當，動作賞心悅目。還記得去年他在瑪莉溫斯達（Mary Elizabeth Winstead）主演Netflix動作片《絕命凱特》扮演黑道成員，《Hell Dogs》升格成為黑幫會長，證明導演原田真人眼光獨到。

曾是日本尊尼事務所男團V6成員的岡田准一，由樂壇偶像轉型為實力派演員，憑《燃燒吧！劍》榮膺藍絲帶影帝已是最佳證明，近年落力操肌主攻動作片，無論是《圖書館戰爭》、《殺手寓言》系列到《Hell Dogs》，演來游刃有餘，配合凌厲眼神，正好彌補身形矮小的先天缺陷，由電影開場他在養豬場獵殺黑道成員，到中場為保護Miyavi而跟敵對槍手展開困獸鬥，他演來都自信十足，彷彿真有以一敵百的戰神氣概，為角色增添不少說服力。

坂口健太郎表現亮眼

相比之下，坂口健太郎戲分雖遜於岡田准一，動作戲亦較少，搶眼程度卻不相伯仲，導演刻意安排幾場文戲，好讓觀眾透過他跟拍檔、女朋友及黑幫同儕之間的相處，突顯他的扭曲個性和反社會人格，坂口演來揮灑自如，跟他在日劇《競爭的維護者》及《信號》的正義形象，形成強烈而有趣的對比。