King & Prince五子留下《紅白》回憶

雖然拆伙在即，難得五子神情輕鬆，全程保持笑容，被問到以一漢字代表2022年的心情，明年繼續以King & Prince名義活動的成員高橋海人答是「潛」，原因是他考到潛水牌照，「想起首次欣賞海底美景，至今仍覺感動」。

提起King & Prince，所屬尊尼事務所最近被指漏報稅項，包括截至2021年止，過去5年漏報65億日圓（約3.9億港元），結果遭東京國稅局追討19億日圓（約1.14億港元）；另外，社長藤島Julie景子過去5年向旗下藝人發放利市錢合共9000萬日圓（約540萬港元），稅局批評這筆款項屬於個人支出，她卻撥入公司交際費，要求她補繳4000萬日圓（約240萬港元）欠稅。