King & Prince五子留下《紅白》回憶

【明報專訊】日本NHK電視台除夕節目《紅白歌唱大賽》將於後日（31日）舉行，部分表演歌手包括男團King & Prince、女團乃木坂46及NiziU等昨日進行首次綵排，並接受日媒訪問。King & Prince上月宣布成員平野紫耀、神宮寺勇太及岸優太將於明年退團兼離巢後，首次以5人完整陣容亮相，自然成為追訪目標，平野紫耀表示當晚將會跳唱《Ichiban》，舞蹈難度極高，「希望為除夕夜留下美好回憶」。
雖然拆伙在即，難得五子神情輕鬆，全程保持笑容，被問到以一漢字代表2022年的心情，明年繼續以King & Prince名義活動的成員高橋海人答是「潛」，原因是他考到潛水牌照，「想起首次欣賞海底美景，至今仍覺感動」。
提起King & Prince，所屬尊尼事務所最近被指漏報稅項，包括截至2021年止，過去5年漏報65億日圓（約3.9億港元），結果遭東京國稅局追討19億日圓（約1.14億港元）；另外，社長藤島Julie景子過去5年向旗下藝人發放利市錢合共9000萬日圓（約540萬港元），稅局批評這筆款項屬於個人支出，她卻撥入公司交際費，要求她補繳4000萬日圓（約240萬港元）欠稅。
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