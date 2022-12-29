爆岑寧兒超爛玩成好友 陳蕾唱《First Love》無懼跟張敬軒比較

二人騷後受訪直認相當攰，從未試過同日開兩場騷，岑寧兒說：「今（前）日係打大佬，攰得嚟開心嘅，會好好珍惜。」看似一人唱一半，其實音樂會有很多合唱歌，陳蕾說：「因為我們都不知道這個組合何時再有下一次合作，所以十分珍惜，最估不到是大家很喜歡看我們打機。」問陳蕾選唱日文歌《First Love》練習了多久﹖她說：「我諗由9歲開始，呢首歌當年紅到去廣州，我好細個已經識唱。」張敬軒同樣在演唱會encore選唱《First Love》，問陳蕾怕不怕有比較？她說：「不會，他始終是男仔嘛。唱得別人的歌預了有比較，驚同宇多田光比較多啲。（覺得張敬軒唱成點？）我睇咗少少，真係唔知，要聽晒先知。」

記者：林祖傑