開箱：《神探白朗：抽絲剝繭》群星雲集 「占士邦」轉型查案不遜上集

解謎派對變兇案現場

《神探白朗：抽絲剝繭》講述科技界財閥Miles邀請識於微時的好友到其希臘私人小島參與以兇案解謎為主題的豪華派對，當中包括準備角逐參議員的康涅狄格州州長Claire、在Miles公司任職部門主管的科學家Lionel、跟Miles一起創業但已分道揚鑣的Andi、帶同助手Peg到場的時裝設計師Birdie，以及跟女友Whiskey結伴現身的網紅Duke，至於「神探白朗」Benoit聲稱收到邀請卡，抵達後Miles卻表示從沒向他發出邀請，但依然希望Benoit留下來。當晚Miles提出的兇案謎題，Benoit瞬即解答。沒多久Duke暴斃，Andi遭暗殺幸生還，到底誰是真正兇手，犯案動機又是什麽？

賴恩莊遜受訪時表示不喜片名加上《Knives Out》，跟上集扯上關係，他直言除了丹尼爾基克扮演的Benoit外，其餘角色及故事，全部重新創作，所以不能視為續篇。不過《神探白朗：抽絲剝繭》跟上集一樣星光熠熠，《搏擊會》愛德華諾頓（Edward Norton）扮演Miles，《C奶同學會》嘉芙蓮漢恩（Kathryn Hahn）、《東方快車謀殺案》里斯利奧當（Leslie Odom Jr.）、《銀河守護隊》戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）、《NASA無名英雌》珍妮兒夢奈（Janelle Monae）及《新娘愛鬥大》姬韓遜（Kate Hudson）則分飾Miles的朋友。「串星」陣容亦強勁，除了網球名將「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）、NBA名宿渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）、大提琴家馬友友等片中演回自己；《情留半天》伊頓漢基（Ethan Hawke）客串Miles助手，《真的戀愛了》曉格蘭特（Hugh Grant）扮演Benoit的同居男友，《斯諾登風暴》祖瑟夫哥頓利域（Joseph Gordon-Levitt）則聲音演出；還有《自殺特攻：超能暴隊》男星謝勒力圖（Jared Leto）及「鷹眼」謝洛美溫納（Jeremy Renner）的肖像會出現在片中康普茶及辣椒醬的瓶子上，觀衆稍不留神，就會錯過他們的出現。

富豪角色令人想起馬斯克

兩集除了「神探」Benoit保留外，主角同樣是富豪，不過上次基斯杜化龐馬（Christopher Plummer）扮演的暢銷罪案小說作家，是較傳統的old money，今次愛德華諾頓的角色Miles則代表了新財閥，生意遍及科技、能源與傳媒，作風浮誇，語不驚人，很容易讓觀衆聯想到早前收購了Twitter的電動車公司Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），有評論甚至認為這角色是馬斯克、美國前總統特朗普及網購巨擘亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）的混合體，觀衆可能各有看法，但不難看到編導賴恩莊遜的創作靈感。上集遇害的龐馬與家人關係緊張，家人難免成為嫌疑者；今次遇害的不是富豪主角，但Miles與各友人均存在利益衝突和依存關係，譬如Birdie的服裝生意出了問題影響聲譽，Claire準備參選等，都需要Miles的幫忙；另外Claire和Lionel亦不贊成Miles的新能源計劃。最大衝突來自Andi，到小島之前她跟Miles已經反面，甚至曾對簿公堂，為什麽又會答允出席派對？其實此片不難猜兇手是誰，然而怎樣作案，動機與原因則要耐心讓劇本解畫。賴恩莊遜並非順序剪接，中段出現命案後，後半很大部分是回憶場面，逐一把謎底揭開；揭開兇手真面目和原因後，還有道德審判與反思，這些都跟上集有點不一樣，輕鬆笑位亦更多，兩個多小時片長很快過去。

據聞當日Netflix贏了AppleTV+和亞馬遜等對手，以4.69億美元爭取到《神探白朗：福比利大宅謀殺案》和《神探白朗：抽絲剝繭》版權外，賴恩莊遜亦會再拍多一部《神》片，發展成系列電影可期，就像占士邦一樣。《神探白朗：抽絲剝繭》今年在多倫多影展世界首映，贏得被視為奧斯卡指標的觀眾選擇大獎季軍，又獲多個影評人組織選為今年的十優作品，並有份角逐金球獎最佳電影和男主角。上月感恩節假期，Netflix安排此片在美國的戲院上映一周亦爆滿，甚至有評論認為應延長映期，Netflix卻把上架日期推遲一個月至聖誕前，各種舉動都顯示對此片信心十足。