《回家》重返屋邨成長地 謝君豪童心爆發 森美不停遇老友

明晚起播出的首兩集嘉賓分別為金馬獎影帝謝君豪及森美，其他集數嘉賓有黎耀祥、吳業坤、黎諾懿、韋家輝與弟弟韋家雄及黃智賢等。

「這裏當年是天堂」

謝君豪在彩虹邨長大，接近20年未踏足成長地，今次回到彩虹邨，見到大小事物均感新鮮，更充滿興致挑戰年齡限制，大玩童年強項「消防員式」瀡落後樓梯，又在製作組幫忙下重返跟昔日舊居類似間隔的單位；他望着不算闊落的單位，感嘆說：「這裏當年是天堂，當你由劏房搬來這處，又有自己廁所、廚房，仲唔係天堂係咩？」

謝君豪回憶當年家家戶戶等看熱播劇集的搞笑場面，全條巷的人看《倚天屠龍記》，終於等到飾演張無忌的鄭少秋出場，但突然出現「播完」字幕，大家同時大叫：「有無搞錯。」 那時看電視有這個氣氛。他又走訪當年經常流連的表舖、士多、麵包舖及茶餐廳等，跟童年夢寐以求的卡通表「重逢」，令他童心大爆發。

分享雞尾包食法

第2集嘉賓森美在葵盛西邨長大，他笑稱成條邨都是「自己屋企」，去到屋邨每一處均撞到老友。他搞笑分享獨特的「籮柚夾雞尾包」食法，拿新鮮出爐的雞尾包坐扁，並大談提升好味秘訣。

謝君豪與森美分別舉行相展及聊天室，謝君豪因而重遇昔日小學同學，森美重踏昔日玩樂之地時忽然感觸落淚。

娛樂組