林子祥騷為3大粉絲缺席落淚 葉蒨文壓軸登場勁歌熱舞

娛樂組

林子祥（阿Lam）今次演唱會只開1場，吸引大批好友捧場一齊歡度，包括朱玲玲與老公羅康瑞、莫文蔚與家人、胡楓、羅蘭、林建明及炎明熹等，星光熠熠，非常熱鬧。成龍、劉德華、張學友、郭富城、李克勤夫婦、容祖兒、楊千嬅與丈夫及張敬軒等送花牌祝賀。

喊住唱《分分鐘需要你》

阿Lam之前在世界各地巡迴演出，準備回港舉行最終站，卻因疫情取消，相隔近3年終於跟觀眾見面，他在台上笑說：「我已經Smile了3年，笑到梗咗。多謝你哋咁遠都來看，你哋個個打了針未？不過不用怕，今（前）晚我不講太多嘢，因為有太多歌要唱畀你哋聽。最近有報道話我在邊度邊度買了間屋，是假新聞，不要什麼都信，知不知？」

阿Lam接着哽咽說：「我同沙麗（葉蒨文）咁多年，開咁多演唱會，有3個大粉絲永遠都來睇，每一個演唱會他們都睇，今晚他們3個都唔喺度。一個是我媽咪，還有兩個是沙麗的爸爸同媽咪，這晚演唱會特別唱給他們聽。」音樂響起，阿Lam在飲泣中唱《分分鐘需要你》，其間數度要平復情緒。

夫妻檔合唱 亞博館變的士高

阿Lam整晚唱了37首經典歌，令歌迷開心又興奮，半場已企起身又叫又歡呼跳舞。其中環節阿Lam選唱不少電影主題曲，屏幕播出他年輕時合作過女星的經典電影場面，包括鍾楚紅、繆騫人、張艾嘉、楊紫瓊、關之琳等。到「安歌」時，沙麗現身與阿Lam合唱1970年代的士高Medley，令整個亞博館似變了一個大型的士高，氣氛高漲至頂點。尾聲阿Lam唱《每一個晚上》，跟觀眾說：「我哋這幾年經過了太多太多，我希望你哋每一個都身體健康。」

騷後阿Lam與沙麗一起接受訪問。談到阿Lam開場時在台上感觸落淚，說到3個大粉絲不在，嚇了大家一跳。阿Lam解釋：「她（沙麗）的爸爸同媽咪唔喺度，我媽媽仍在，只是沒來看騷。」沙麗莉補充說：「平時她什麼騷都來看，但今次不舒服在屋企休養，沒辦法來。我媽咪同爸爸就上了天堂，但我相信他們都一定在現場看。」

見觀眾開心 阿Lam感滿足

談到阿Lam的演出，沙麗開心表示未上台前，一直在控制台看，覺得阿Lam做得好好，為他驕傲。阿Lam說：「是Smile演唱會，見到觀眾反應咁開心，我都好滿足，是這巡迴演唱會的happy ending。」問沙麗是否獲阿Lam邀請做嘉賓？她望着阿Lam笑說：「好似你無邀請我喎，是我夾硬塞入來，本來只是做和音，看着他首新雞尾歌，跳舞又咁開心，我不捨得不跳，就跳埋一份，最緊要開心，憑着愛smile演唱會，個個笑住走。」

現場觀眾在完騷後仍不停大叫「安歌」，紛紛說不夠喉，希望阿Lam可以盡快再開騷。如可跟沙麗一齊開演唱會更令人興奮？沙麗笑言：「再講啦，要畀阿Lam休息吓先。」阿Lam表示他們從來無想太長遠的事，「順其自然，睇吓點啦」。

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