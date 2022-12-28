撮合一對仔仔 王賢誌自覺好叻

問Carson、Andrew可有意入行當藝人？Andrew表示得個樣，無想過亦自覺沒有才華。Carson說：「我本身做開幕前，有拍過廣告，也有興趣拍劇。」Vinci透露12名「仔仔」已簽約旗下經理人公司。是否想當金牌經理人？他說：「有排都未到啦！他們不是個個想拍劇、唱歌、跳舞做藝人，但可以透過出席慈善活動推動性小眾。」

開拍第二季有難度

可有計劃開拍第二季？Vinci稱節目播出幾集已有網民問，他雖很有興趣，但覺得有難度，「因今次搵參賽者，已差不多問晒認識的人，要再搵真的要認識一些新朋友或要別人介紹，最大難度是如果再重複就無新意，亦有人提議製作大灣區版或亞洲國家版，但語言溝通亦是一個問題」。

記者：林祖傑