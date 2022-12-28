Boxing Day送禮 陳奕迅清唱《浮誇》全場歡呼

「做任何事最緊要有態度」

Eason談到跳舞時鼓勵大家，「好似跳舞咁，你哋都得㗎！我排舞時同dancers跳，他們叫我做的動作，我覺得自己好核突，所以我排舞不望鏡，從來不知自己跳成點，隻腳又粗、額頭又闊，既然我都做得，我鼓勵大家一齊同我跳，記住，做任何事最緊要有態度！記住，唔好唔型、唔好畀韓國人型晒先得㗎！你睇我唱《浮誇》時，他們嗰啲樣」。然後扮目瞪口呆樣子，觀眾拍掌歡呼贊同，並大叫唱《浮誇》。他最後順應要求，樂隊彈鋼琴伴着他清唱一小段。

肥仔跟Eason舞步狂跳

「安歌」時，Eason選唱《還有什麼可以送給你》，但觀眾之後又不肯離場，嗌了15分鐘後，Eason再出場唱多首《沙龍》。

前晚捧場圈中人有周秀娜、ERROR成員193（郭嘉駿）及肥仔（梁業）、湯令山與女朋友Moon等。肥仔看得投入，在快歌環節，跟着Eason舞步狂跳，幾乎即場學齊Eason台上《重口味》及《打得火熱》所有舞步。193就怕身高影響後面觀眾，不敢起身。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com