前晚唱到半場標冷汗 叫觀眾集氣唔好病 張敬軒確診新冠 5場跨年騷延期

娛樂組

昨午英皇娛樂在社交網發出張敬軒（軒仔）會展演唱會延期通告，全文如下：「因張敬軒初步確診新型冠狀病毒感染，現張敬軒按相關防疫規定正接受隔離。就原定於香港會議展覽中心展覽廳5BC舉辦之《Revisit張敬軒演唱會》2022年12月27日、12月30日、12月31日、2023年1月1日及2023年1月2日（共5場）場次，主辦方將延期舉辦。已購票觀眾請保留相關場次門票（必須連同票根），密切留意英皇娛樂官方網站、facebook及Instagram平台，相關的後續延期及退款安排將盡快於兩星期內公布。在此，主辦方英皇娛樂集團及張敬軒對是次突發事件，對已購票觀眾帶來之不便深感抱歉，希望張敬軒能盡快康復，並能與各位樂迷及觀眾見面。」

撰文向觀眾致歉

軒仔之後在社交網親自向觀眾道歉，他寫道：「對於餘下5場已購票的觀眾，我覺得萬分抱歉，好多謝大家的支持。知道這次有好多朋友遠道而來，或者特登撲飛，辜負咗大家一番心意，真係好對唔住。我會盡快養好身體，另擇日子再續這一次的奇妙旅程。亦都要向所有受影響的台前幕後各個單位同各界朋友致歉，多謝大家的包容與體諒！最後，要再一次多謝過去6場前來支持的朋友，大家在疫情之中都要身體健康，平平安安！#避咗三年卒之都係中咗。」

不敢行近歌迷收禮物

軒仔前晚Boxing Day在舞台落力演出，還因為觀眾熱情，共「安歌」3次。不過他不似之前行近歌迷收禮物，只離遠問：「乜嘢嚟㗎？咁似避孕丸？多謝每位朋友，我好開心呀！我剛剛先知原來今（前）日是公眾假期補假，但會展班同事都要休息，我都聲沙啦！樂隊呢？走埋？」觀眾叫他清唱，他笑說：「不如出年又開啦！哎吔，不會過來收禮物喇，其實我是不掂得你哋啲禮物㗎，我無戴口罩，同埋我需要大家今（前）晚返去，無論咩宗教信仰都為我祈禱，我有做快測，仲係一條線，但去到下半場，我一路標冷汗，你哋集合力量幫我，叫張敬軒唔好病，好唔好呀？」沒料到軒仔事與願違，最終無奈暫停今次演出。

演唱會總監馮貽柏表示大會將盡力協調一切，以軒仔健康為先，同步協調場地日期後，盡快通知歌迷補場安排。

近3年開騷每次遇阻滯

軒仔這3年間曾舉行多場演唱會，但每次都遇阻滯，因不同原因延期舉行。原定2019年跟「香港中樂團」在紅館舉行《張敬軒×香港中樂團盛樂演唱會》，受社會運動影響取消，改期到2020年11月舉行，其後該演唱會曾出現確診人士。

去年底舉行紅館跨年演唱會《The Next 20 Hins Live in Hong Kong》，受第5波疫情影響，原定今年1月6日至1月10日，及1月13日至15日共8場演出延期舉行。加上有確診人士曾於1月3日潛伏期內，入場欣賞這次演唱會，當晚所有觀眾須強檢。之後5月演出場地重開，軒仔與主辦單位英皇娛樂宣布，演唱會補場於5月10日至29日舉行。到今次11場會展跨年演唱會，又因中招令餘下5場要延期。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com