陳奕迅「安歌」唱《後台》 逾百工作人員上台打氣

【明報專訊】陳奕迅（Eason）入行以來，首次於聖誕節在紅館開演唱會，在疫情下，因要唱20多場，故防疫上非常小心，他除了往返紅館演出外，連休息日子也是獨個兒留在酒店。只有演出時跟觀眾與工作人員接觸，他長時間獨自一人，真正度過Lonely Christmas。前日工作人員為Eason製造驚喜，將他的車佈置成有鹿角車，他看到時嚇了一跳，笑說：「嘩，年紀大、心血少……哈哈，搞咩你哋……嘩！我㗎車！」原來車廂也有聖誕裝飾，沿途發出聖誕音樂。