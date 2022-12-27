開騷前增肥配合伍仲衡身形 蕭正楠區永權預告凸腩跳舞

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

伍仲衡表示是緣分讓他們走在一起，大家合作過一次Live便一拍即合。區永權稱主辦單位就是看中他們在唱歌與互窒之間的火花，希望透過今次音樂會帶給觀眾開心、正能量。三個「靜態人」預告音樂會除了互窒，還會挑戰跳舞，區永權稱伍仲衡有「將軍澳Happy伯」之稱，後者充滿信心說：「草蜢都是這樣開始，我們只是遲了30年啫！我之前都跳過舞，都有人尖叫的。」區永權則潑冷水道：「草蜢一跳就開始，但驚我們一跳就結束。」蕭正楠說：「我的舞技就是『無』囉！」問到會否騷肌？伍仲衡即指向身旁兩人。蕭正楠和區永權認為騷肌太普遍，所以他們打算反其道而行，會增肥配合伍仲衡身形，笑指到時一邊凸腩一邊跳舞都幾「驚喜」。

黃翠如任嘉賓首度開金口

嘉賓方面，伍仲衡笑指一定會預黃翠如。身為翠如老公的蕭正楠笑說：「我說落實就落實，但到時會否上台，就看她決定。不過她未試過開金口，如果上台唱，應該都幾震撼。」要求評價老婆歌藝時，蕭正楠不敢回應。區永權見狀即幫手代答，「你不方便講，我來講，我識了翠如接近20年，都未聽過她唱歌，就算以前一起唱K，她都躲在一角，等所有人醉了，她才拿起支咪，所以她的真正實力如何，我都從未聽過。別人經常說要拯救樂壇，但我擔心她出來是摧毁樂壇」。

伍仲衡要求兩人夫多吃生蠔

至於唱歌方面，身為音樂總監的伍仲衡表示對蕭正楠、區永權非常有信心，雖音樂會主題是Hea，但都要認真Hea，又大讚兩人的音樂造詣高，所以沒什麼要求，「區永權本是歌手，而且彈結他不比我差，還有唱和音非常好。但蕭正楠的和音就被他老婆說不要再唱了」。蕭正楠笑說：「所以我唯有唱主音。」問伍仲衡會否要求兩人夫騷前像運動員般禁慾？他笑說：「不用的，反而叫他們吃多些生蠔刺激荷爾蒙，到時在台上亢奮點。」蕭正楠笑指這個演唱會一定唱到「發發聲」。區永權補充到時還一定會「好聲」。

蕭正楠盼繼續當歌手

適逢今年是蕭正楠入行20周年，歌手出道的他坦言唱歌一直在心中，之前做完關心妍紅館演唱會嘉賓，更令他重燃對唱歌的激情，很開心有這個騷，「Harry亦在這段時間作了一首新歌給我慶祝入行20周年，也是對我的粉絲一個回饋。希望今次打開這條路，之後繼續有唱歌的機會，透過音樂作品分享自己的感受」。區永權是已解散的唱作組合星盒子成員之一，並在台灣出過唱片，後來因發展不順利，轉了另一條跑道，多謝伍仲衡讓他有機會再以歌手身分踏上舞台獻唱，一嘗享受台下觀眾掌聲的滋味，「但老婆擔心我一時忘形，故給予我錦囊，叮囑我在台上千萬不要亂講說話」。

服裝：jp：by J. Peterman

場地：平治港島品牌中心

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