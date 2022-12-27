C AllStar音樂會尾場送驚喜 King宣布已婚兼榮升爸爸

上萬歲、願太子萬歲。」King表示選擇聖誕節宣布已秘密榮升爸爸的喜訊，是向粉絲送上驚喜的聖誕禮物。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

選擇聖誕節報喜 全場粉絲送祝福

C AllStar成員King宣布榮升爸爸後，釗峰即推出氣球箱讓King揭曉BB性別，當彈出寫上「Boy」的氣球時，King說：「好認真咁講，其實我都好鍾意小朋友嘅，呢一兩年組織咗我嘅家庭，呢個就係我嘅小朋友，我係諗住搵一日公開，覺得今日係好日子，希望得到全場祝福。」全場即報以掌聲。四子特別唱出一系列兒歌送給「太子」，又向台下掟毛公仔，跟粉絲分享喜悅。

音樂會尾聲，四子跟台下粉絲合唱《天梯》，感謝粉絲跟他們共度聖誕，壓軸獻唱《此刻無價》前，他們宣布將來會各自個人發展，但絕對相信會再合體跟粉絲見面，忍不住眼泛淚光稱要好好享受最後一刻演出。

兒子6個月大 疫後補擺喜酒

完騷後C AllStar四子受訪，King表示患重感冒一度失聲，要服類固醇藥物撐住上台，暫住酒店以免傳染給BB，亦指隊友早知他已婚及當了爸爸，一直未公布，只想找個適合的時候，最後決定在今年聖誕節。他透露一年前結婚，因疫情關係未舉行婚禮，待疫情過後才宴請親友，目前兒子已6個月大。

「學識餵奶 換片是強項」

King說：「太太是圈外人，我們在疫情期間認識，呢兩年多得太太支持。我會幫兒子開社交網，佢叫Analog，中文名是吳雅洛，是我改的。兒子對音樂好敏感，很安慰他好乖又易湊，我已學識餵奶，換片更是強項。」釗峰稱十分羨慕「太子」有一雙明亮大眼睛，「雙眼大過我3倍，好好笑，又好客」。他們稱C AllStar並非休團，只是團歌慢慢減產，專注在個人單曲上，如有感覺和啱時間，會再合體出新歌，亦會特別珍惜每次一齊唱歌的時刻。

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