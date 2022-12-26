暴風雪襲北美 聖誕票房遜預期 《阿凡達2》邁向7億美元大關

【明報專訊】上周美國有多齣新片上映，包括動畫《無敵貓劍俠：8+1條命》（Puss In Boots : The Last Wish）、畢彼特（Brad Pitt）與瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的《巴比倫：星聲追夢荷里活》（Babylon），以及有關已故樂壇天后的傳記電影《雲妮侯斯頓：與愛共舞》（I Wanna Dance with Somebody），不過受超強冬季風暴影響的北美洲，據美媒報道，票房遜預期，今年聖誕假期戲院收入，比起2019年同期疫情爆發前下跌近六成，比去年聖誕亦下跌40%。上周五（23日）《阿凡達：水之道》以1950萬美元蟬聯冠軍，在美國累收2.17億美元，全球更突破6.81億美元（約53億港元）。至於《阿凡達2》在內地上映10日，截至昨晚終突破7億人民幣大關，穩守冠軍位置。幾部在美國上映的新片以《無敵貓劍俠：8+1條命》成績最好，單日收380萬美元，位列第2。《雲妮侯斯頓：與愛共舞》開畫收273萬美元佔季軍。《巴比倫：星聲追夢荷里活》在限量戲院上映，更十大不入。