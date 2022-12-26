《財閥家》收視再破頂迎結局 宋仲基盼與粉絲煲劇度聖誕

文：蘇珮欣

《財閥家的小兒子》上月開播以來幾乎每集收視破頂，早前已超越有線頻道ENA《非常律師禹英禑》，成為今年度最高收視劇集。《財》劇前晚播第15集，收視25%，較上集微升0.1個百分點，再度成為開播以來最佳成績，兼同時段冠軍。MBC《禁婚令》前晚第6集跌0.9個百分點至3.1%；tvN《還魂2》第5集收視7.1%，較上集跌1.3個百分點；TV朝鮮《紅氣球》第3集上下兩部分別錄得3.7%及5%，各上升0.8及0.5個百分點。《財》、《禁》及《紅》3劇在「黃Viu」煲劇平台播出，《還魂2》則於Netflix上架。

《財閥家的小兒子》前晚一集講宋仲基答應出資拯救即將破產的順洋信用卡公司，條件是政府要向負債卡主提供債務重組服務。宋仲基從大伯尹帝文手上，拿下順洋集團股份，成為最大股東。然而集團經營權仍在大伯手上，於是宋仲基施「苦肉計」，向總統候選人提供政治獻金被拘留調查，其實他借調查揭露大伯與二伯趙漢哲非法集資，因而失去信譽，宋仲基再透過輿論提升個人形象，最終在股東大會獲選為順洋集團會長。第15集尾聲宋仲基遇車禍，生死未卜，隱約看到想害死他是自己的「前世」，似暗示宋仲基即使重生，也逃不過被殺命運。

宋仲基自爆愛懶惰

另一方面，宋仲基回憶《財閥家的小兒子》從首次圍讀劇本到煞科，稱百感交集，「劇集引起話題及共鳴，既開心又感恩，再次感謝所有演員及工作人員，製作這部具意義和價值的劇集，也真心感謝支持我們的所有人」。

宋仲基前日透過官方粉絲網站談近况，稱希望與粉絲一起睇《財閥家的小兒子》大結局過聖誕，「今年拍攝了《波哥大》、《財閥家的小兒子》及《禍亂》，已全部完成，正享受着久違的懶惰生活，（大家）不知道我有多喜歡這種懶惰」。他表示目前為準備下部新片《盧基菀》，偶爾上朝鮮語課堂及讀劇本，並希望粉絲有幸福生活，與喜愛的人度聖誕及新年。