平安夜歌迷賴皮唔走 陳奕迅破例再安歌賀第100場騷

Eason笑稱開騷前聽人講是他的第100場紅館演唱會，自言沒有理會，但既然第100場，便一起慶祝，並說：「好似網球員咁，第100場咁……結果輸咗咁點？都係照慶祝囉，冇咩所謂，音樂仲好，音樂係冇輸贏，有時係啲人搞drama……話邊個好啲、邊個差啲、佢音長啲、佢又短啲，其實音樂係講feeling……唔係咩？」他稱是否第100場不重要，歌迷在場已經是最重要，「就係咁簡單，希望大家有不如意，有害怕，今（前）晚有一些好的能量，你哋可以吸到返去。Merry Christmas，我會繼續做好本分唱好歌」。

娛樂組

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