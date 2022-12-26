歌迷送膠雞「軒弓」放笑彈 張敬軒爆衫自揭穿透視褲

軒仔見這名男歌迷獻禮，忍不住笑說：「又係你呀，陳生？你係咪喺TVB造道具出身？人哋一箭雙鵰，你一箭一鵰，你嗰隻雞……仲冇晒毛，其實鵰同雞你識唔識分？為免你引起附近觀眾不安，我收咗佢啦。你已經變成我每次演唱會嘅『一幀風景』，每次都有唔同大禮。我好想係觀音菩薩，有個葫蘆可以收咗你。」

唱完《傾慕》時，軒仔說：「我爆咗件衫，唔知係咪因為食多咗兩嚿雞髀，爆喺『加拿大』嗰個位。」工作人員即為他處理。有觀眾大叫 「除衫」，軒仔笑說：「除衫？這件衫除了看上身，還要看下身，因為條褲係see through……」然後他拉開外衣，讓大家看他的透視褲，藏着若隱若現的美腿，歌迷即興奮狂呼，並大嗌除褲，軒仔說：「在這高雅的時候，不要說這些污辱了這part，夜啲先講，有味嘢夜啲講先開心。」

娛樂組