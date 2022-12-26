聖誕鬥曬幸福 鍾嘉欣貼「餅印」全家福 余香凝被丈夫摸肚 好友恭喜再佗B

育有一女的余香凝曾表示隨時再為人母，相片中見她與丈夫和女兒一家三口穿上紅色聖誕家庭裝，丈夫輕摸她肚子，似有暗示寫道：「Merry Christmas！聖誕快樂！今年聖誕樹多咗好多我同囡囡一齊整嘅吊飾，唔知下年張相又會有咩唔同呢？」不少網民猜她再佗B，好友蔡穎恩也忍不住追問是否要講恭喜，余香凝回答：「未未未！」37歲雨僑正懷第二胎，她公開與丈夫羅力威影的大肚寫真，並說︰「Merry Christmas！應該是最後一個挺着大肚子過的聖誕了，下年我們便是一家四口，希望大家都可以和心愛的人，過一個溫馨的聖誕節。」

今年首次榮升父母的鄭俊弘和何雁詩，與囝囝共度第一個聖誕節，夫妻笑到「四萬咁口」，何雁詩預告明年有興奮事情急不及待想分享，但大賣關子。其他曬幸福家庭照還有陳智燊與太太宋熙年及兩子、沈卓盈一家三口，全部服飾襯到絕，營造開心家庭氣氛。

娛樂組