第6度爭視后雄心不減 陳煒為答謝天上父母力爭到底

記者：陳釗

攝影：劉永銳

陳煒自覺今年交出來的成績不錯，首次一年內有3套劇播出，當中憑《回歸》打入最佳女主角10強，直認相當有信心，因為「鄧麗娟」一角對她來說不但有發揮，且別具意義，「因為我1996年底選美（亞洲小姐）後，1997年正式開始拍戲，回歸25年，正是我踏出社會工作的時間，可以說跟所有香港人一齊經歷香港的變遷、變化，所以拍這套劇時勾起不少回憶，很有意義」。

雖然現時成為幸福人妻，但陳煒對視后的渴望，並沒有因身分改變而減退，「爭！無論如何都爭。既然每年都有這個獎項、這個遊戲，我便要落力參與，等於每一件事都用心做到最好，才不會有遺憾，無理由臨門一腳放棄，一定要作戰到最後」。

入行捱更抵夜 父母心痛

今年是陳煒入行25周年、加盟無綫10年，她希望在這個具紀念價值的日子裏，得到大家的肯定，「尤其這10年，我從人生低谷、對自我價值比較低的時間，到可以重新發展自己喜歡的事業，又得到很多機會，這10年我儲了很多東西，例如大家都喜歡的戲、粉絲和經驗，覺得是完美的10年，加上現在又有好老公、家庭，所以很希望攞埋視后，完整了這個10年」。問到是否攞了「視后」就不做？陳煒稱不是，只是希望前10年有個亮麗的成績表，往後10年可有更加多的信心迎接不同挑戰。

陳煒希望讓天上的父母看到她得視后，如果真的得獎，首要必是在台上多謝父母。陳煒眼濕濕說：「這10年父母先後離世，他們由我22歲入行開始，尤其是媽咪，一直都有很多憂心，擔心我搞唔搞得掂，又要捱更抵夜等，很多的不放心，所以我覺得要做到一個很好的成績，告訴他們真的可以放下、放心，我可以做到最好的給他們看。」陳煒相信醫生老公會全心支持和幫她拉票，並笑言：「叫他看症時向病人拉票。」

「亞視幫」齊在無綫發亮

對於視后之爭，陳煒認為每一名入圍女藝人都是勁敵，各人在角色上都花了很多心機，要視乎天時地利人和。談到同是亞視出身的江美儀和鮑起靜（鮑姐）同樣呼聲高，陳煒以「多年戰友」形容兩人，「入行以來，鮑姐演過我母親很多次，她戲裏戲外都是很好的人，有很多人生經驗，戲路又廣，演技毋庸置疑，還衝出國際。至於美儀，我們是同年入行，在入行前已經認識，所以大家很深交」。陳煒稱鮑姐和美儀給觀眾認同比她更早，她是後來才發力追趕，所以覺得在今次比賽裏面，彼此在不同的戲、不同的戲路、不同的演繹都各有千秋，要交由觀眾決定。

談到新婚生活，陳煒表示與老公婚前婚後相處沒有太大不同。現時是否有老公萬事足？陳煒甜絲絲說：「我很容易滿足，所以要求不多，最緊要是相處得舒服開心。我覺得彼此都經歷過上一段婚姻，大家都很懂得經營如何相處，加上我們這幾年都是一起生活，所以沒有不適應的地方，亦沒有拗撬，大家相敬如賓。」問到49歲的陳煒可會與老公嘗試製造二人的小baby？她笑說：「不用啦，人生每個階段做不同的事，到了現在這個年紀，不好了，現在屋企養了兩隻貓，已經很黐身、很有滿足感。」

場地提供：AVEDA.IL COLPO

髮型：Chris Cheng@ILCOLPO

服裝：MARELLA

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