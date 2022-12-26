《窄路微塵》天地場影響票房 導演離港 張繼聰袁澧林1日謝票9場

林森感謝電影公司同事給他機會親身見證《窄路微塵》上映，「對我嚟講就好似自己攞咗世界盃咁激動。要知道，呢套係我第一部商業長片，亦可能係最後一部（我好清醒嘅）。呢幾日參與映後談及謝票，難得有機會同觀眾親身交流，此生無悔。所以就算得知剛開始票房成績唔理想（今日好似好過噚日少少，不過都應該唔過廿萬），我都唔會意志消沉，因為我知自己已經盡力。容許我講啲老套嘢，《窄路微塵》係我給香港、給香港人嘅情書。如果大家未睇，今個聖誕好把握機會，再遲唔知仲有無得睇。感謝上天給我的一切，感謝家人，感謝各位摯友！感謝香港！」

《窄路微塵》謝票責任落在男女主角張繼聰與袁澧林身上，昨日兩人先後到多區共9場謝票。有網民為這部戲肉緊，稱上映戲院少兼「天地場」，只有最早與最夜場次影響票房，有觀衆留言稱所看的一場只有8名觀眾。資深傳媒人曾智華亦在網上力推，「聖誕假期，一於去睇《窄路微塵》啦，溫馨溫暖，充滿共鳴」，還表示看罷不滿可找他「私人回水」。

娛樂組