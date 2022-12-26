未敢邀大忙人Bob介紹筍盤 李佳芯交上天安排另一半

提議找金牌媒人林盛斌（Bob）幫手介紹筍盤，Ali笑稱好多朋友都找Bob幫手，知道他很忙，排隊未知幾時輪到她，唯有交上天安排。她稱沒有特定擇偶條件，「最緊要和對方溝通到，大家價值觀相同。有時遇到條件適合，你又未必鍾意對方，或者對方也未必揀你，要找到相愛的人好難，總之一切隨緣」。Ali與馬德鐘合演的新劇《有種好男人》，今晚（26日）首播，她搞笑說在Boxing day，大家可以一邊拆禮物，一邊追劇。問是否可以拆開她？她甜笑說ok。

Jay意外過溫馨聖誕

Jay透露活動後，晚上欣賞C AllStar演唱會，捧好友梁釗峰場。他稱今年碰上聖誕奇蹟，家人原本計劃22日冬至回加拿大，他要孤獨過聖誕，但因溫哥華受大風雪吹襲影響航班，家人決定改機票延遲離港，變成可一家人溫馨過節。Jay說：「已3年沒有試過全家人一齊過聖誕，加上新唱片28日推出，哥哥很少見我公開唱歌，之後宣傳活動，家人會來支持。」自認孝順仔的Jay透露早前出錢請父母去日本旅行當送聖誕大禮，他有工作未能同行。

提到有報道預測Jay有望奪得今年「叱咤樂壇男歌手」銀獎，他覺得有提名已感恩，獎項非他一人的事，最想報答公司同事努力。為籌備明年紅館個唱，已準備開始節食瘦身，也通知了全家人，明年他們要回港撐場。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵