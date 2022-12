在旗下商場怒罵「挨柱男」片網上瘋傳 劉鑾雄跟舊愛呂麗君同行掀熱話

【明報專訊】近年少公開露面的71歲富商劉鑾雄(大劉)日前在他旗下商場內鬧人的短片在網上流傳,片段中見大劉斥罵一名男人,怒氣冲冲對自己的保鑣說:「Take him away, don't let him come here.」短片只有40秒,見商場保安跑向該男士,片段在此時中止。事件引起網民熱議,有討論大劉鬧人是否有理據,但更多人「八卦」是大劉身邊除被保鑣包圍外,還見跟他分手8年的呂麗君(現名呂姵霖)在身邊掀熱話。