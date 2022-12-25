《中年好聲音》曹敏寶不看重勝負 70歲吳大強拍MV 又唱又跳無難度

周吉佩：最難是揀歌

周吉佩讚Bill哥哥較其他參賽者還要用心練習，「他是深山的高人，是來提攜後輩」。他表示最難拿揑是揀歌，試過因揀錯歌失準。

前港姐冠軍曹敏莉的胞妹曹敏寶稱，晉身50強後已沒那麼緊張，因參賽者水準很高，對勝負不會看得太重。談到在MV中跳舞，曹敏寶表示跳舞緊張過唱歌，唯有將勤補拙。她開心子女、老公、奶奶和媽咪全力支持，令她無後顧之憂，全力以赴，亦不可辜負寫千字文鼓勵她參賽圓夢的朱智賢。

另外，《中年好聲音》參賽者昨日出席戶外宣傳活動，包括李玟家姐李思林。首次在戶外獻唱的李思林心情興奮，其母與友人帶同小朋友現身撐場。

李思林：細妹李玟叫我踩油門

李思林表示在戶外唱歌較室內唱歌輕鬆得多，又指母親雖患認知障礙，但每次跟她講音樂都很開心。問到李玟可有看她參賽片段？她說：「她明年出碟，現在忙於寫歌，但都有睇我演出，也有為我加油、打氣。（有否評價表現？）細妹說算不錯，但仍需踩多些油門。（可有信心勝出？）從沒想過贏，我這年紀仍有機會追夢，站在台上表演已很開心，輸贏並不重要，且已贏了一班朋友。」

記者：柯美