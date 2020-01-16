搜尋人氣大獎 MIRROR成大贏家 姜濤獨攬4獎膺「人氣票王」

完騷後，MIRROR各人捧着獎座受訪，隊長楊樂文（Lokman）先多謝網民落力搜尋支持才獲獎，今後他們會繼續努力。陳卓賢（Ian）獻唱得獎歌《留一天與你喘息》期間，不時指着耳機，他解釋並非失靈，只是聽到少許刺耳聲，慶幸沒影響演出。

傳獲叱咤銅獎 陳卓賢：言之尚早

最近有報道指Ian打入叱咤男歌手三甲兼預測他得銅獎，將會是首名MIRROR成員奪此獎？Ian聞言說：「現在言之尚早，一切只是預測，多謝大家覺得我有這能力。對獎項抱平常心，會努力做好音樂。」副隊長江生（Anson Kong，AK）透露姜濤腳部傷勢漸好，目前已可行路，但要按醫生吩咐休息，相信未能出席稍後舉行的樂壇頒獎禮，考慮叫同事在頒獎禮當晚用手機跟姜濤連線，直播得獎一刻。

盧瀚霆跳唱《Megahit》 神徒興奮

盧瀚霆（Anson Lo）在台上跳唱《Megahit》時，神徒（粉絲暱稱）超興奮。他憑《Mr. Stranger》打入叱咤「我最喜愛的歌曲」最後5強，「沒想過能否得獎，會繼續做好自己作品，好耐沒有跳唱《Megahit》，見到大家一齊跟着唱已經很開心」。奪3獎的呂爵安（Edan）與緋聞女友袁澧林同場，他表示在後台見面有打招呼，但未有合照。

張艾嘉讚ERROR斯文有禮貌

ERROR獲本地音樂組合獎，受訪時稱有向在場的前輩張艾嘉打招呼，自詡超有禮貌和態度正經。他們表示有欣賞張艾嘉的作品，阿Dee（何啟華）說：「我有看她主演的《女人四十》（主演是蕭芳芳），好深刻！還有《燈火闌珊》，其他驚講錯，應該要上網搜尋。」保錡自爆乘機向古天樂自薦，如對方拍《明日戰記2》，他願演茄哩啡，「因為我們與古天樂較熟，講什麼都可以」。阿Dee早前身體不適，缺席ViuTV劇集《心靈師》宣傳，他一度懷疑中招，幸檢測後證實沒有。阿Dee說：「幾乎每套劇我都扮女人，今次都一樣，不算犧牲，而是恆常，如果張艾嘉有女人戲可以找我演出。」奪「亞洲人氣演員」的張艾嘉表示，開心見不少新人湧現，如袁澧林及蔡思韵，大讚她們專業。她亦回應ERROR的讚美，「他們好乖、好有禮貌又斯文，不過他們比我更忙，難找他們開戲。」她又透露平日上網多數找食譜學廚，聖誕及新年會放假好好休息。

古天樂不敢一家人去旅行

獲「年度風雲人物」獎的古天樂稱得獎感開心，證明過去一年的努力沒白費。問到新年願望，他希望身體健康和疫情盡快過去，「過去幾年大家為防疫比較攰，都想放鬆出去玩。但身邊有好多朋友不停中招又中招，所以自己盡量小心，做訪問都戴口罩。今年的聖誕及新年假期不打算出外，因父母年紀大，要疫情再穩定才敢一家人去旅行，平日會盡量減少外出。因與家人有一齊食飯，偶爾突然咳嗽一聲，也會戴上口罩」。

鄭欣宜共奪3獎，包括「本地女歌手」，捧獎影相時形容似獲「3粒星」，加上身形似「米芝蓮」，就是「米芝蓮3星」。她稱獲獎證明努力和心機沒白費，能得到大家認同最開心。她說：「有獎固然開心，但抱平常心不想有壓力，會繼續做好自己的音樂，和籌備明年3月的演唱會。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵、劉永銳

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