Chi-初訪港想光顧大牌檔

CLW透過串流音樂平台公開歌曲，宣傳則靠社交媒體，Chi-表示由於歌很短，且重點放在前奏，更適合新媒體試聽方式。Chi-又謂經常被問屬哪類別，每次都答不想歸類，只想成為歌曲好聽、有型的樂隊。

Ch-表示眼前所有東西都能成為靈感，他們曾為椅子或一幅畫創作歌曲。CLW正忙於拍攝新歌MV，所以聖誕及新年不會休假，不過Chi-不感可惜，因與兩名拍檔一起玩，已是寓工作於娛樂。

場地：major pop art

記者：蘇珮欣