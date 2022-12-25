Chi-初訪港想光顧大牌檔

【明報專訊】日本樂隊Chameleon Lime Whoopiepie（簡稱CLW）由女主音Chi-與好友Whoopiepie 1號及2號組成，出道約3年，透過音樂串流平台推出10多首單曲。CLW近日來港演出，Chi-接受本報訪問時透露，今次是人生首度出遠門，心情興奮；她覺得香港人很親切，中環街道新潮，稱想在港品嘗美食，愛吃肉類的她，很想幫襯香港大牌檔。提到CLW形象獨特，Chi-鮮橙色頭髮很搶鏡，兩名拍檔更戴面罩演出；Chi-自言她構思形象，隊友也給予不少意見。Chi-的髮色則是髮型師話事，「出道前我一直染頭髮，試過藍、綠及紫色，髮型師提議染橙色，我覺得合襯，所以一直保留」。Chi-坦言隨時會轉色，視乎心情而定。
CLW透過串流音樂平台公開歌曲，宣傳則靠社交媒體，Chi-表示由於歌很短，且重點放在前奏，更適合新媒體試聽方式。Chi-又謂經常被問屬哪類別，每次都答不想歸類，只想成為歌曲好聽、有型的樂隊。
Ch-表示眼前所有東西都能成為靈感，他們曾為椅子或一幅畫創作歌曲。CLW正忙於拍攝新歌MV，所以聖誕及新年不會休假，不過Chi-不感可惜，因與兩名拍檔一起玩，已是寓工作於娛樂。
場地：major pop art
記者：蘇珮欣
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