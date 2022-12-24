65歲鼓手田中裕二逝世 安全地帶如期出席《紅白》 憑歌悼念隊友

安全地帶所屬事務所昨日宣布，鼓手田中裕二在家人陪伴下，已於本月17日離世，但未有透露死因。田中喪禮按照遺屬意願，本月22日舉行，僅邀親友出席，「謝絕傳媒採訪，亦請記者尊重遺屬私隱，切勿打擾」。田中近年健康欠佳，2019年因腦出血入院，一直停工休養，上月在東京舉行出道40周年紀念演唱會，他亦未能出席，樂迷已心知不妙，延至昨日公開死訊，仍然樂迷難以接受。

安全地帶由主音玉置浩二、結他手矢萩涉及武澤豐、低音結他手兼鍵琴手六土開正，以及鼓手田中裕二組成，1982年正式出道，翌年憑廣告歌《酒紅色的心》爆紅，其他大熱作品包括《戀愛預感》及《向悲傷說再見》等，不單在日本大受歡迎，熱潮更席捲亞洲，在1980至90年代吸引大批香港歌手改編成廣東歌，例如譚詠麟及蔡楓華先後翻唱《酒紅色的心》，黎明把《戀愛預感》改編成《一夜傾情》等。1988年安全地帶在香港紅館舉行演唱會期間，突然宣布樂隊將暫停活動，成員改以個人方式發展，令樂迷震驚不已。

田中裕二死訊曝光後，隊友矢萩涉隨即透過社交媒體上載二人合照並留言悼念：「我們從6歲開始認識，過去60年來真的很多謝你，田中已很努力了，道別時的神情也很平靜，辛苦你了田中，請好好休息，以後再見。」

安全地帶相隔37年再次登上《紅白》舞台，原定今年除夕夜以特別企劃形式亮相，隨着田中裕二逝世，NHK電視台昨日宣布，安全地帶將會如期演出，以「四缺一」陣容獻唱《從我愛妳開始》，藉以悼念故友。李克勤亦曾翻唱此曲成為大熱廣東歌《夏日之神話》。