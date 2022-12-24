疫下創作新歌走黑暗風 蘇麗珊自爆曾原諒前度出軌

不少人都經歷過情傷，蘇麗珊希望歌曲可以撫平大家，又大爆情路上也有傷痛回憶，曾發現前度出軌，「我當時心軟，原諒了對方，但原來心裏有條裂痕，已經容納不到這段情，於是提出分手」。她指以前面對感情問題會採取冷暴力，直至感情惡化會燥火爆發，現在年紀漸漸成熟，學識以和平方式溝通。

盼與不同音樂人合作撞火花

樂壇新人輩出，蘇麗珊承認競爭大，即使今年有條件爭奪樂壇新人獎和唱作人獎，對獎項也沒想太多，只着重找尋未來的個人音樂風格，目標創作多些感動人心的好歌。

蘇麗珊說：「我做演員好多年，都似粒薯仔，轉當歌手比想像中困難，但做音樂好有滿足感，也好欣賞歌手陳蕾、曾若華、衛蘭及岑寧兒的作品，好想趁參加音樂頒獎禮，認識多些新朋友，邀請不同音樂人合作撞火花，始終自己匿埋作曲，怕作品偏向同一類型。」

記者：鍾一虹

髮型：Franco Chung@Leonardo 3 Hair Corner

化妝：Chi Chi Li