期待再來港開騷 Rain曬廣東話祝新年快樂

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

Rain於周三（21日）晚上抵達香港，約半百粉絲聞風趕到機場守候接機。久未跟「雨粉」見面的Rain，見到粉絲即親切打招呼，又逐一簽名及自拍。翌日他爭取時間乘纜車到山頂觀光，再品嘗地道避風塘炒蟹。

昨日傍晚Rain現身西九文化藝術公園，身穿墨綠色絲絨西裝配皮褲出場，未有戴上口罩，甫現身即與現場逾60名傳媒友善揮手打招呼，又做心心手勢，企定拍照，心情大好。之後與香港旅遊發展局總幹事程鼎一主持亮燈儀式，並與聖誕老人及穿聖誕裝的小朋友合照。

聖誕節為家人下廚

Rain接受訪問稱很久沒來港，覺得很掛念，感謝粉絲的耐心等待。他說：「香港是我亞洲巡迴之旅第一站，再來感到開心和幸運。昨（前）晚去食蟹，好好味，可惜今（昨）晚活動後便要返回韓國，沒有時間再品嘗美食，有些想去的餐廳已關閉。」

Rain透露聖誕節會跟家人一起慶祝，屆時會親自下廚，禮物亦已準備好，可惜此行不夠時間買手信。

籌備大型演出 首站首爾

Rain提到正籌備大型演出，首站選在首爾，也期待再來港開騷。他說：「想為粉絲帶來更多精彩舞步和舞台表演，跟大家有多些互動，又會邀請DJ組合表演，與過往有不一樣演出。（會否在台上騷肌？）到時大家來到就知。」Rain不忘祝大家身體健康，聖誕及新年快樂。他還用廣東話說：「大家好，我係Rain，新年快樂，唔該晒！」

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