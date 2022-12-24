爭獎預陪跑 林子善睇好劉穎鏇奪最佳女配角

劉穎鏇同時角逐「飛躍進步女藝員」，稱能入圍加強演戲信心，會更加努力做好。林子善表示除觀眾外，幕後工作人員也會投票，相信他與劉穎鏇的工作態度，同事們應會投他們一票。不過劉穎鏇未敢向同事拉票，連叫家人和朋友投她一票都覺得尷尬。他們最希望《超》劇獲最佳劇集和組合獎。

戴耀明：心情似小朋友過年

入行32年的戴耀明憑《青春不要臉》首度獲提名角逐「最佳男配角」，他說心情興奮，像小朋友過年，買件新衫期待大年初一來臨般。可覺得是遲來的提名？他說：「不會，好講緣分，好似識女仔一樣。」他表示想獲獎，但對手太強，信心不大，還笑說媽媽幫他拉票，但將他是9號說錯19號。

馬貫東憑《愛上我的衰神》獲提名最佳男配角，他說：「都想攞獎，但今年對手好強，好似《下流上車族》鬧阿媽鬧到入圍的林景程。我不會刻意拉票，喜歡我角色的觀眾自然會投一票，有提名已是對我的支持和肯定。」

記者：柯美