江若琳結婚4周年宣布懷孕 老公蕭唯展：似奪世界盃

江若琳表示懷有BB是她與老公一份渴望好耐又彌足珍貴的聖誕及結婚周年禮物，等待腹中BB出現已4年了。她有感曾以為生BB是理所當然及好容易的事，但過去幾年，他們經歷不停嘗試又不停失敗，身邊的朋友比他們更着急，不停關心何時生得，兩夫婦感慨道：「生仔原來好難。」

當選擇半放棄時，認為就算世界得他們兩個，都會快樂走到白頭，誰料人生就是充滿驚喜的旅程，當選擇放輕鬆，聖誕老人會在最美好時間將想要的禮物送上。江若琳開心說：「4年前，我得到一個好愛我嘅生煎包（蕭唯展），4年後，我哋得到一個最愛嘅BB包。BB包，感謝你嘅到來，時間不遲也不早，來得剛剛好！」她稱未想像到做媽媽是怎樣，但會努力學習，將最好的給BB。她透露懷孕後在疲累、反胃、嘔吐的生活中不停徘徊 ，但每日充滿感恩與感動，樂於被繼續折磨，希望BB健康平安長大。她笑稱老公的家庭地位又排後一位，終於由二變三。

蕭唯展戒煙勤做運動終成功

蕭唯展表示將榮升爸爸的心情好似美斯攞世界盃。他與江若琳努力4年，試過好多次失望，醫生說他雖然靚仔，但精子不及格，好難有BB。他檢討及重新建立健康的自己，戒煙、不停跑步做運動，食得健康。終於4年後，他們成功攞到「世界盃」，多謝老婆及每個提供過良方的朋友。

娛樂組