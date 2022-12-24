陳奕迅紅館「放寬位」1小時售罄

Eason前晚見到全場爆滿及觀眾熱烈反應，被打動忘我投入演出，一口氣唱完29首歌後，隨即再進入快歌又跳又唱。在休息說話時，他與觀眾不停互相拍手歡呼，有觀眾見他汗流不止，忍不住叫他：「 唞吓先！」充滿鬥志的Eason笑說：「我唔使唞，嚟啦，跳！」觀眾歡呼及驚嘆他的體力。「安歌」時，Eason選唱《最佳損友》。第10及11場在台下欣賞的圈中人包括容祖兒、彭秀慧、余文樂、高海寧及李佳芯等。

坐電車夜遊香港街頭

Eason昨日在社交網發放歌曲《人啊人》MV的幕後花絮，他初嘗踩滑板，還挑戰高難度動作，幾乎踩出個一字馬，又撞到腳趾痛到飛起。他坐上電車夜遊香港街頭，感受「人」生。

Eason在片中表示不知自己在大家心中是一個怎樣的人，但可以好肯定，一個人一直活於舒適圈會失去動力，所以他不是追求什麼再上一層樓，什麼名、什麼利，現在的他最想追求的是志同道合的新舊朋友，大家一起創作，撞出一些火花，就是他生命中的無限動力。

娛樂組

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