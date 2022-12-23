無綫重播38年前《天師執位》 64歲苗僑偉大叫好得人驚 不敢翻睇

記者：林蘊兒

久未露面的三哥精神奕奕，問他是否從加拿大回港，他開玩笑說去了火星差不多一年，之後解釋是為陪仔女。他表示回港僅數天，第一個工作就是上《獎門人》。黃宗澤爆三哥一回港便約他食飯，「但我約了班舊同學，約咗好耐先約到，佢竟然叫我推咗個約，唔使咁惡呀？」三哥笑說：「真係信佢約同學？」是否約了初戀舊同學？Bosco說：「我有相為證，如果真的約了女仔反而會推，我讀書時係150磅肥仔，邊度有咁多初戀呀？」

喜獲讚保養得宜

提到38年前三哥主演的無綫劇《天師執位》近日深夜重播，他一聽即大叫：「好得人驚。」有指當年劇集收視高達60點，三哥說：「可能當年電視是大家唯一娛樂，主題曲到現在大家仍會聽到。我就唔敢翻睇，好似一套彩色的粵語長片咁。」他開心獲讚外形保養得宜，表示全靠跑步、健身和打拳，多運動訓練反應，又笑言從外星回港，驚玩遊戲反應不來，「要將濕身淋水的遊戲交給黃翠如和朱晨麗，間接幫助提高收視」。

洪天明有意舉家移居上海

洪天明近年長期留在內地工作，近日終於回港，「離開香港足足15個月，因為之前防疫規定，往來中港都要接受隔離，所以才不能時常回來。之前太太（周家蔚）都有帶兩子到內地探班，現在措施限制放寬，出入比較方便。今次回來，兩個仔預先知道，沒有像上次般，一見面就開心激動到喊」。天明自爆臨回港前在杭州染疫，幸好身體康復快趕及回港，當地疫情不算輕，身邊有八成朋友中過招，最希望大家身體健康。

天明為了多陪家人，曾努力游說太太帶兩子移居內地，可是仍未有決定。他心目中首選定居上海，「好多藝人都住在上海，包括佘詩曼和陳小春，大家可以互相照應」。天明此行打算逗留至農曆新年後才再往內地，正計劃農曆新年偕父親洪金寶及全家人，一齊飛往日本福岡旅行聚天倫。

黃翠如強身非為生仔

黃翠如透露與三哥是跑友，大家許久不見，好期待再相約跑步鍛煉，並笑說：「三哥早前出埠，我變得好懶，由6點晨運變為凌晨12點夜跑，我不容許因天氣凍而找藉口，現在等他發施號令跑步，主要希望強身健體，並不是為造人而準備。」

老公蕭正楠即將開演唱會，黃翠如表示正在研究上台做嘉賓「夫妻檔」合唱的可能，「我們仍未搵到適合的合唱歌，我揀了兩三首，其中一首是《因為愛情》，但他不通過，怕我上台唱會『樣衰』」。最近有網民發現黃翠如昔日曾以電視台主播身分訪問當歌手的蕭正楠，但蕭正楠已忘了此事，黃翠如笑說：「吓，他忘記了，他死定。（當年已被老公睇中？）不知，我剛畢業出道，訪問過好多大人物，老公好似訪問過一兩次。」

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