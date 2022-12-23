自爆有市場 肥媽蒲吧常被「鬼」撩

入圍最佳主持10強，肥媽笑說：「阿姐（汪明荃）都是10強，能夠與阿姐平排，已當贏了。今（昨）晚與家人食飯，會叫他們幫手投票，最少有18票，不投就無飯食。」

6號獲獎即向女友求婚

朱凱婷連續兩年獲提名，自覺已當成就解鎖，「今年是我主持《東張西望》10周年，如果有獎真是驚喜到不得了」。她透露頒獎禮後翌日會與結婚12年的老公到日本過二人世界，今次旅行當補回3年疫情未能出埠慶祝情人節和結婚周年紀念。

6號落力拉票，開玩笑說：「我求神先，求到有獎，即刻向女友（陳詩欣）求婚，不過擔心她要等好耐。」他透露有考慮旅行結婚，肥媽早已買定結婚金器送給他，但對方之前催得太多，現已放棄催婚。

記者：林蘊兒

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