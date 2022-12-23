搣甩負評 一年6劇成視帝大熱 陳山聰認難得機遇：可一不可再

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

無綫日前公布競逐最佳男主角10強名單，陳山聰憑《金宵大廈2》入圍，其他對手包括《回歸》郭晉安、《白色強人II》陳豪與馬國明、《下流上車族》林敏驄、《輕‧功》黎耀祥、《法證先鋒V》黃宗澤、《超能使者》陳展鵬、《痞子殿下》周嘉洛、《青春不要臉》丁子朗。

睇好林敏驄膺視帝

46歲陳山聰愈戰愈勇，今年共有6部劇集推出，包括《鐵拳英雄》、《金宵大廈2》、《十八年後的終極告白2.0》、《回歸光影頌：我的驕傲》、《美麗戰場》及《超能使者》，突破個人紀錄，被看好今年奪視帝呼聲高。他表示聽到大家讚賞已好開心，希望與郭晉安、林敏驄打入視帝5強。至於他的視帝心水，看好另一名「阿驄」林敏驄，「他是好好的前輩，在《下流上車族》中的演出有感染力，好真切，他應該攞獎」。

陳山聰稱儲了3年的6部作品一次過播映，讓觀眾睇到他的心血演繹，並得到觀眾認同，非常感恩，「我好滿意這張成績表，可一不可再，是十年難得一見的巧合機遇。曾聽到網民話不喜歡我，但近年話愈來愈喜歡我，估不到陳山聰有那麼多發揮，聽到很窩心和實在。獎項不是不重要，但包含很多因素，所以抱平常心」。

6劇角色各有難度

陳山聰回望6部劇集很不一樣，有好大挑戰，「《超能》和《鐵拳》都打到飛起，又要考感情戲，高勇角色加入半鹹淡廣東話口音好難處理，若處理不好有反效果，好彩觀眾喜歡。《美麗戰場》的一言Sir展現硬朗面貌，《十八年後》要演奸、變態，又反串性感Sophia，好特別。《金宵2》有上集口碑，今次分飾三角，都有難度，至於《回歸》演升旗手，由後生演到老，睇到我正氣的演出，開心有各種嘗試」。

獨子孤單 計劃追B

明年是陳山聰入行30周年，歌手出身的他計劃2023年再戰樂壇，繼《ABCD》再推新歌，希望留個美好記憶。他說：「現在才是我的春天開始，家庭和事業來得正好，希望能再踏前一步，但不考慮做幕後工作，怕兼顧不來，自己比較適合做專業演員。」

陳山聰相信劇集產量未必再會那麼巔峰，可能一年只拍兩部，但承諾會不斷追求進步，以及作不同嘗試，動力來自太太和兒子Jaco，「現在生活真的過得很開心，Jaco給予我一股強大力量。跟太太認真商量後，打算再追多個，因之前跟兒子玩耍時，覺得他很孤單，很想他有弟弟或妹妹，陪伴他一起成長。不過我們沒有壓力，都是順其自然」。

商戶邀推出父子裝

一向貪靚的陳山聰，多年來買衫的錢足夠買層樓，但自從兒子出世後，他已忍手，將資源放在兒子身上，「見到他著童裝那麼可愛，好喜悅」。陳山聰經常和Jaco父子裝出巡，吸引商戶向他們打主意，正洽談推出親子服裝，他都覺得有可為，因這個市場很大，正考慮中。他笑說：「很多家長似我一樣，自己不買衫，都買給小朋友，太太有喝止我收手不要買太多，說小朋友大得很快，但話我不聽。」

場地提供：FWD House 1881

化妝：Chole Yu

髮型：Manho Li@HairCulture

服裝：I.T HK

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