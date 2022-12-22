政府放寬百分百入座 今起發售「靚位」 陳奕迅聽命老婆 拒再為觀眾簽CD

筋硬唔踢波轉打網球

有觀眾大叫Eason得閒回母校聖若瑟踢波，他聞言說：「唔踢喇，我啲筋無以前咁好，𠵱家打網球多。」他在台上飲水，觀眾又叫，Eason笑說：「你都飲啦，好乾呀。好似話𠵱家紅館可以食雪糕𠻹。」觀眾大叫：「40蚊呀。」Eason笑說：「成千蚊張飛你都買得起，40蚊個甜筒啫。」逗得觀眾大笑。之後有觀眾叫他除衫，Eason反問：「吓？𠵱家重興呢樣嘢咩？」被讚瘦又大隻了時，他大笑說：「我邊大隻呀？我是瘦了少少，自然咁瘦。 」

此外，政府放寬部分社交距離措施，演唱會表演場地座位由85%放寬至100%。陳奕迅演唱會主辦昨日宣布今日上午10時，城市售票網發售即日（22日）15%的「放寬位」，分佈場內不同位置，包括全場中間「靚位」；明日（23日）上午10點開始，12月24日至1月14日的場次，都可以經網上購買「放寬位」。

娛樂組

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