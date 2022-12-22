佩服老爺曾志偉魄力 澄清無「家嫂機制」 王敏奕拍親熱戲無底線

記者：葉靜文 攝影：陳釗

王敏奕透露《法證先鋒》系列是她從小看到大的劇集，好開心能參演最新一輯，「記得第一輯時，我讀緊初中，那時不睇劇回學校會沒有話題，每一輯都好受歡迎，討論度好高，是好經典的作品，知道有份拍好開心。另一開心是我飾演女警霍寶英，初出場時有機會著軍裝，我好鍾意看《陀槍師姐》，覺得著軍裝好有型，拍劇終有機會著」。

讚Bosco是好對手

王敏奕在劇中與黃宗澤（Bosco）有感情線，二人繼《飛虎之潛行極戰》再合作。王敏奕表示相隔數年跟Bosco再結戲緣感覺有點不一樣，上次她較為緊張，現在成長了，會多些自己想法。在劇中她要主動追求Bosco，彼此有好多互動，大讚Bosco是很好的對手，對方在現場會投放好多自己想法，令效果更好。

Bosco常取笑她有「家嫂機制」，所以二人沒有親熱戲，王敏奕笑言：「他講笑，因為劇入面我們的感情好pure，大部分戲講我未摸清他的心意，所以無太多慾念，未去到一齊又點會有親熱戲呢？可能再有下一輯的話，就會有啦。」她澄清完全沒有「家嫂機制」這回事，「如果有，我拍另一部劇《婚後事》不能播了，入面什麼都拍晒」。

接受批評 努力學習

王敏奕近年在無綫拍劇產量甚多，先後拍了《香港愛情故事》、《刑偵日記》、《把關者們》、《法證先鋒V》、《旁觀者》、《婚後事》，還有拍攝中的《虛擬情人》。她開心獲很多演出機會，監製們讓她嘗試拍不同類型題材劇集。入行9年，王敏奕好滿意現在的發展，一直好努力工作，對得住自己，雖然難免有負評，但她慶幸不算太惡劣，「我是接受評價，當然面對負評會難受，但普遍大家都好惜我，過去9年沒有受到好大打擊，算是好好彩。我現在好有拼勁，透過每次演出好好訓練，演技仍有很多進步空間」。

導演短訊讚表現爆喊

王敏奕對獎項沒有太多期望，認為不在自己控制範圍內的事不多想，曾收到導演信息跟她說：「多謝你，知道你非常努力，期待下一次合作。」她大為感動，並說：「當時我揸緊車，看到這個短訊將車停在一邊，喊了一陣，開心自己的努力有人肯定，知道對方不是𧨾我，大家合作完仍保持好關係，給我鼓勵，對我來講是好幸福，獎項不是爭取就有。當然如果攞到獎是好開心的事，好似老公（曾國祥）攞獎，我好替他開心。不過見他不是將視線放在獎項，是做好作品，他是我好好的學習對象。」

跟老公各自為目標努力

曾國祥經常在外地工作，夫婦要長時間分隔兩地，但無損二人感情，會保持聯絡維繫感情。王敏奕說：「大家都忙，如果我無工作可以飛去陪他，但我要開工就無辦法。大家各自為目標努力，是健康的事。」將來會否有機會與老爺曾志偉一同拍曾國祥的電影？王敏奕聞言說：「我諗好難，我隨時都可以，但他們檔期會較難，特別是老爺忙到不得了，見他拍《開心無敵獎門人》都好佩服，知道他非常倦，身為屋企人想他休息多點。不過見老爺有使命感想將公司做好，對他或大家都覺得好有意義，所以都好支持，但最希望老爺保重身體，可以情况下多休息。」