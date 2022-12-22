王灝兒最恨奪「女飛躍」 炎明熹怕尷尬唔願拉票

談到她最近客串處境劇《愛•回家之開心速遞》，Gigi笑言：「慶幸沒有被『大小姐』林淑敏篤魂精。」又預告演的角色好神奇，與一班前輩合作好開心，豹哥（單立文）跟她傾音樂，丹爺（劉丹）教她抒發情緒方法，期待有更多機會拍劇。

JW有4獎項提名，最恨奪「女飛躍」，因拍古裝劇、又擔任《聲夢傳奇2》導師，以及參與《開心無敵獎門人》玩遊戲，用1000%努力投入工作，比以前進步不少。不過她知今年勁敵很強，包括劉佩玥、劉穎鏇與炎明熹。對於取勝之處是否她年資較其他候選者長？JW笑說：「我好似被捅了一刀的感覺，但證明其他人有大把時間進步。入圍視為一種推動力，我雖然年資長，仍一樣要繼續進步，叫自己不要停。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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