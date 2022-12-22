未感新劇成「炮灰」 李佳芯不為無視后提名離巢

Ali透露聖誕節跟家人和朋友開派對慶祝，未有男士單獨約會，笑稱證明她沒有市場。是否因之前被影到在日本跟男士單獨飯敘傳緋聞，令其他男仔不敢約她？Ali笑說：「男士不敢約我也沒辦法，我可以點做？難道要我公開呼籲，好似幫自己拉票嗎？隨緣啦。」

吳偉豪撐父追夢

吳偉豪榮幸跟女神Ali合作，因要演相處似朋友的母子，沒有親暱動作。他事前曾擔心演得不似17歲青年，慶幸造型上和導演幫忙指導。談到其父吳大強參加《中年好聲音》晉級，吳偉豪說從小已知父親唱歌好聽又識彈結他，全家支持他退休後繼續追夢。

陳自瑤在劇中演常為愛情冲昏頭腦和帶點神經質的角色，挑戰演馬德鐘姑姐，直認初時幾驚，以為已去到某個年紀，好彩是說她輩分高，年紀比馬德鐘小。

記者：林蘊兒