跟舞者組「中彈老年團」圓男團夢 張敬軒做盡難頂動作 自毀唱作人身分

軒仔開場不久，換上7吋高跟鞋配襯巨型花朵設計黑西裝登場，唱完《迷失表參道》後說：「未試過拖住兩朵大花唱歌，要淋花先得，兩朵花除了遮光，防UV一流。上次演唱會講過想著男裝高跟鞋，這對鞋是我出道以來著過最高踭，有7吋高，我要向廣大女同胞致敬，日日中環返工著住對高跟鞋，我有個女性朋友在地盤返工，日日著斗零踭行地盤，多謝她們為市容，為令男士賞心悅目，獻出她們的腰骨。」

整晚游走T字舞台演出的軒仔，唱完《傾慕》後，發現有舞者遺下名牌耳環，他笑說：「上次演出有舞蹈員跌bra帶，今次又有人跌耳環，拮親我點算。」講到為演唱會設計歌單，他表示騷前多次重溫個人歷年作品，發現自己在音樂路上改變很大，「舊年我開始有團隊，做自己喜歡的音樂，但有時會矛盾，我喜歡的不一定跟大家一樣，所以學識找平衡，不斷接觸新事物，嘗試走出舒適圈」。

甩嘴要求重唱

軒仔又大曬琴技，自彈自唱《靈魂相認》及《遙吻》，台下拍手歡呼，他立即鞠躬致謝，並說：「我一直開騷都想做到不要讓觀眾睇第一場騷感覺是睇綵排，剛剛唱《裝睡的情人》有甩漏，一陣我要唱多次畀大家聽。」並解構過往少唱此歌，因音樂人Mac Chew對作品音準要求高。

軒仔表示疫情爆發3年，開演唱會的考驗和難度一次比一次大，好像今次個唱為保障團隊平安，與樂隊只隔空綵排，「我們開騷前才集體在場館排過兩次，這個疫情挑戰好多不可能的事」。弦樂部分亦是騷前3日才錄好，一些影像片段在騷前才收到，好多事都是最後一刻趕到，軒仔笑說：「今（前）晚是歌迷會會員專場，唱得好不好，都是我送畀大家的心意。」

近年成為不少商品代言人的軒仔，自爆揼廣告商心口，安排幾份總值過萬元的飲食禮券、電動牙刷套裝，以及新款手機送給觀眾，令全場起哄。他預告每晚都送禮物，希望皆大歡喜，送完禮物後，軒仔笑言想完成男團夢，請出多名舞蹈員上台伴唱《懷舊情人》和《無城有愛》，他不停扭動身體及向台下派心，討歌迷歡心。軒仔笑說：「我們這隊叫『中彈老年團』，這晚我做盡最難頂的動作，將我建立的唱作人身分毀於一旦。」

懷念「叮噹」林保全

安歌時，軒仔大訴心事，稱從廣州來的他，感恩香港在過去20年帶給他好多得着，「張敬軒」未必是最有希望的歌手，但目標要做到不令人失望。他唱《叮噹可否不要老》時，透露這首歌推出時，心情最傷心，因「叮噹」配音員林保全離世，他們以前見過兩三次面，印象中的保全叔好好人，特別將這首歌送給天上的他。最後軒仔以一曲「中文版」《First Love》結尾，笑稱屏幕打出啜核廣東話拼音，要求全場大合唱。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com