表現獲《黑暗榮耀》編導大讚 宋慧喬還原角色121%

擅拍愛情劇的宋慧喬表示，一直渴望改變戲路，加上跟金恩淑再度合作，因此收到《黑暗榮耀》邀請時，爽快答應演出，「而且演得很開心」。導演安吉鎬大讚宋慧喬與角色的相似度高達120%，「能夠同時擁有柔弱與堅強個性的女演員不多，宋慧喬是不二之選」；編劇金恩淑亦表示看罷《黑》劇第一集即驚訝得「起雞皮」，坦承跟喬妹相識多年，「第一次看到她展示從未見過的表情、聲線，甚至步伐」，認為角色還原度應該值121%，更開玩笑說以後不敢得罪對方，「喬妹打電話給我，只響兩下便要立即接聽」，逗得全場大笑。

提到劇名由來，金恩淑解釋女兒是高中二年級生，某日突然問母親：「你覺得打死人比較痛，還是被人打死更痛？」金恩淑驚覺校園暴力問題，原來比她想像還要貼身，於是翻閱大量相關報道，發現受害者並非渴望獲得補償，而是需要施虐者的誠心道歉，讓他們重拾尊嚴和聲譽，因此新劇命名《黑暗榮耀》。