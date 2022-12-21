現黃牛飛 粉絲求加場 張天賦3場紅館騷半日售罄

不少「賦二代」昨早上網購票，有人動用多部電話與電腦搶飛，成功登入不代表可購票，有粉絲投訴苦等1小時最後被彈出。不過，3場門票半日內售罄。MC和所屬華納唱片在社交平台表示，3場演唱會門票已售罄，多謝大家支持。

粉絲分別在華納與MC的社交平台吐苦水，留言稱買不到票，要求加場。有歌迷寫道：「玩咗200次puzzle然後彈走」、「我𠵱家玩puzzle好快！但我一張都買唔到」、「有咩慘過入到去但畀唔到錢」等。「黃牛票」亦同時出現，比原價貴2至3倍，有粉絲稱炒黃牛不開價，價高者得很瘋狂。

康文署回應《明報》昨日新售票系統公開發售《This is MC》演唱會門票的運作，指登入網上購票的使用者達數十萬，令網絡交通非常繁忙，但售票系統及上述新增功能的運作大致正常，沒有出現因高流量而導致未能應付的情况。該演唱會差不多所有公開發售門票在中午左右已售出，只餘個別座位，約下午1時半亦全部售罄。康文署稱會與系統承辦商進一步檢視售票系統的功能及成效，以期令系統更有效率處理購票情况。

娛樂組