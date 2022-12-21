陳俞希爭取拍劇盼轉型 「鏡粉」簡慕華目標同AK譜「師生戀」

難得與好戲之人合作，戲齡較淺的陳俞希把握機會偷師，直認一直有向公司表達想拍多些劇集，但她深明「轉型」是需要時間，「就像我以前被定型是影寫真集，轉做主持花了不少時間，到現在大家都覺得我做主持和綜藝形象較深，監製選角也未必會想到我，所以要更努力，現在有學戲和唱歌，不斷增值自己。（目標做女主角？）不敢想得太遠，有人找我拍劇已經很開心，咩角色都無所謂，最緊要好玩。」簡慕華提議陳俞希可嘗試在主持節目時，加插演戲元素當練習。

陳母迷Anson Lo變問題少女

二人與盧瀚霆（Anson Lo）同樣有淵源，簡慕華繼《大叔的愛》後再次與Anson Lo合作，感覺對方「大個仔咗」，「這一年見他成長了很多，學習再快了，又叻仔了，例如今次導演跟他說想怎樣演，他很快就能消化做出來，一講就明」。至於陳俞希有「教徒」阿媽，母親知她跟Anson Lo拍劇即變身問題少女，又自爆家中的房門、衣櫃，甚至廁所等地方都貼上Anson Lo肖像，牙刷也是Anson Lo代言的，「我阿媽見到Anson Lo在電視出現已經很興奮，真的會開心到紮紮跳，又會對住電視說『係我baby嚟㗎』，有時她看完騷回來又說心跳加速，我覺得都是好事，他令我媽媽有回春的感覺。（會否帶母親見偶像？）她沒這樣提出，我諗她都想的，但我不想開了個頭，看看之後有沒有機會吧」。

簡慕華怕醜談AK

除Anson Lo外，簡慕華先後與Edan、Stanley（邱士縉）和Jer（柳應廷）合作，可謂「MIRROR收割機」，身為「鏡粉」的她笑言希望合作上能集齊一套，下個目標是AK（江𤒹生），「我覺得他很得意，看AK演戲，他的反應不是劇本寫出來那些」。想與AK演什麼關係？簡慕華心花怒放，展露出少女一面。陳俞希稱最近有台劇講師生戀很好看，提議他們可試試。

簡慕華聞言靦腆說：「如果不被人鬧，都可以的。」怕不怕老公吃醋？她說：「不會，不過他一定會𥄫實我。（若有咀戲呢？）我不會告訴他，先斬後奏。」問在MIRROR成員中揀選一名成員同居？簡慕華和陳俞希分別揀選Stanley和隊長Lokman（楊樂文），稱二人同樣成熟和識照顧人取勝。

記者：陳釗

服裝：HOWL STUDIO（簡慕華） Emma Wallace（陳俞希）