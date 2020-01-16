6「鏡仔」派心回應被叫「收皮」 ERROR獲古巨基承諾監製新歌

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、吳保錡與郭嘉駿（193）獻唱多首團歌《404》、《愛情值日生》等，唱《Am I crazy》時，肥仔表示歌詞很感觸，他一度落淚，193唱完後惜了他一啖。當ERROR在台上大叫MIRROR「收皮」時，台下的MIRROR成員送上心心回應。ERROR成員各自有個人表演環節，當中肥仔13分鐘又跳又唱郭富城經典金曲最搶鏡。

阿Dee表演棟篤笑，表示很多人指他扮黃子華，只因由細到大睇對方棟篤笑，自己不是想扮他，很開心在新片能與偶像合作，透露子華教識他很多東西，他又抽球王美斯水，「看到美斯捧盃，我都眼濕濕，因為聽聞卡塔爾禁酒令，啤酒滯銷送給冠軍隊，美斯，I know that feel bro，10萬噸啤酒，我之前收一噸啤酒都做到明星」。

193收銀紙花 嘲粉絲孤寒

193獲粉絲送銀紙花，笑說：「出嚟攞番，陰司紙我就要，銀紙唔要。」還嘲粉絲只用10元和20元紙幣摺花孤寒，談到一直獲粉絲支持，他哽咽道：「記得初出道，每次你們大叫193，我唔覺係笑話，係童話。」說畢忍不住落淚。保錡直認很想攞獎，不過人貴自知，未來10年應該攞唔到獎，隨後與小肥合唱《猥瑣》，小肥笑稱當年《全民造星》最捧有ERROR成員的B組，不喜歡A組，台下的MIRROR成員即企起身攤開手扮不滿，場面搞笑。

古巨基讚為大眾帶來歡樂

ERROR於尾聲獻唱《勁歌金曲》，神秘嘉賓古巨基（基仔）驚喜現身，炒熱全場氣氛，基仔笑說：「好high，估不到一首慢歌都企晒起身。」ERROR笑稱現場似K房，只欠啤酒和骰盅，ERROR問基仔為何會應承做嘉賓？基仔說：「為嘟姐（鄭裕玲）、黃子華、張家輝同老婆（Lorraine），因為太太有個平台，肥仔當時成日幫手，但我係為了自己而來做ERROR嘉賓，因為ERROR為我們帶來好多歡樂。」

唱畢眾人攬到實，基仔透露在後台忽發奇想，覺得《勁歌金曲》已是上一代歷史，問ERROR可有興趣做這一代的金曲總結？若想做，他承諾幫他們，更口頭答應度一個計劃找ERROR合作，令ERROR不禁開心高呼：「諗住搲撈，點知派撈。」

阿Dee壓力大 感染神經病毒

ERROR騷後受訪表示4場已「夠皮」，193透露一直要打類固醇開聲，確診康復後冇得休息，完騷翌日要繼續開工，問是否頂得住？他說：「頂唔住都要頂，鬼叫你窮咩！」阿Dee自爆因開騷壓力太大致手上生滿粒粒，「我搞唔掂，真係要唞吓，醫生話係一種神經病毒，精神壓力、身體免疫力唔平衡，放心，我冇性病」。

肥仔承認表演特別向郭富城致敬，「我開始學跳舞前已成日聽郭富城的歌，所以他的舞曲已經好熟，邀請唔到佢，都想致敬佢」。不過被其他成員大爆首場唱錯歌詞，將《鐵幕誘惑》變成鹹濕版，肥仔笑道：「唔緊要，都係一種愛。」他們表示邀請基仔做嘉賓是想唱《勁歌金曲》，勾起大家在K房的共同回憶，問是否真的有合作計劃？他們說：「啱啱聽到有幾多就有幾多，超開心，希望真的可以成真。」

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