為歌迷專場設限定歌單 張敬軒唱攞命歌贈會員

盼歌迷一個來兩個走

軒仔為慶祝入行20周年，承接年中舉行的26場紅館騷，再於年尾開這11場以side track為主的演唱會做完美總結。首場是歌迷會會員專場，軒仔開腔說歡迎會員來到第360日之中第27場演出，感謝粉絲一直支持，抱歉因場地座位有限，門票只足夠會員獨自來捧場，並笑說：「可能你們一人來兩人走呢，現場有幾多單身朋友？冇……我諗睇吓有冇啱嘅啫！」軒仔發現有名熱情歌迷捧住特製具玩味的「大精籠」牌，寓意偶像業務蒸蒸日上，軒仔笑言認得這名百厭歌迷由紅館玩到來會展。

入行20年 迎接新一頁

軒仔為專場揀選了獨一無二的side track歌單，「我唱這些曲目相信對忠粉來講不陌生，不會在餘下10場再唱，因為有些歌好攞命，我要計算承受能力，場場唱承受不到，因為好有難度」。他稱演出感覺有點似去樂壇頒獎典禮，並說：「無論頒獎典禮有冇得上台，都多謝大家的心意。」台下大叫「對你攞獎有信心」。他說心情有點感觸，因為這個騷代表20周年旅程結束，迎接下一頁新開始 。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳