基斯杜化路蘭新片 揭「原子彈之父」隱衷

在長約兩分鐘片段中,施利安梅菲飾演奧本海默在新墨西哥州的荒郊實驗室,看着工作人員正在小心奕奕地組裝原子彈,並以旁白方式透露其心路歷程,「只要理解它(原子彈)才會害怕它,直至使用它才會理解它」。雖然一臉惶恐,卻身不由己,「我不知道能否相信這件武器,但我們別無選擇」。除了梅菲之外,新片尚有《幻險森林奇航》愛美莉賓特(Emily Blunt)、《鐵甲奇俠》羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)、《叛諜追擊》麥迪文(Matt Damon)及《別擔心親愛的》科倫絲佩芝(Florence Pugh)參演,陣容相當鼎盛,但他們並未在預告片登場。

《奧本海默》改編自普立茲獎得獎小說《American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》,故事講述奧本海默在派對上認識妻子Katherine(愛美莉賓特飾),隨即打得火熱,1940年奉子成婚,其後男方加入「曼哈頓計劃」,參與研發原子彈,改寫了第二次世界大戰的結局。此片定於明年7月21日在美國開畫。