《就是青春》三甲出爐 大熱洪韻騏奪冠 看淡跟炎明熹比較

節目邀請歌手陳柏宇（Jason）、葉巧琳、曾樂彤、林奕匡、鄭融和小肥為參賽者打氣。首回合，Jason與洪韻騏打頭陣合唱《盛夏光年》先聲奪人，以25分（30滿分）勝出；第二回合獨唱《白玫瑰》，保持水準，兩回合計成績獲勝登冠軍寶座。張鈊貽先與林奕匡合唱英文歌，再獨唱《樹仔》，配合服裝和舞蹈，予人驚喜，成為亞軍。季軍康志維與葉巧琳合唱帶動全場氣氛，獨唱《再不再見》時眼濕濕感觸想喊，評審評他唱得有點吃力，提醒要留意揀歌。

懶理報道 享受舞台

賽後三甲一同受訪，洪韻騏覺得自己整晚表現不錯，因為對手太強，所以付出了100%努力已感無悔，承認仍有不足，「我需要更多舞台經驗，尤其面對觀眾會很緊張欠笑容，不知道應該要笑，還是要講說話。多謝Jason一直幫忙，是他揀我合唱，出來效果好好」。洪韻騏與炎明熹跟同一老師學唱歌，兩人風格相近，外間封她「翻版炎明熹」，現在同是歌唱比賽冠軍，難免拿來比較，她抱平常心表示不介意，「起初對報道都比較在意，但後來覺得最緊要享受舞台，不應被其他因素影響表現，很不值。每個舞台對我來說都很珍貴，做好自己最重要」。

唯一男丁康志維感觸落淚

張鈊貽透露一直為比賽作很多不同嘗試，最想感激自己，承認太過緊張，起初唱得不是太好；並想打好基本功，盼未來爭取更多舞台經驗。康志維是5強唯一男丁，得季軍自覺已有交代，開心身為素人能有機會跟歌手合唱，但因為太興奮而有甩漏，自己也不太滿意。提到他獨唱尾段忍不住喊，康志維解釋：「因為這歌是唱給我們18名學員聽，見到屏幕播出大家以往比賽片段，忍不住感觸流淚。我在他們中年紀比較大，經驗較多，但參賽期間大家互相扶持，可以說是看着他們成長，所以有好多回憶片段。」

Jason期待跟冠軍合作

Jason大讚洪韻騏狀態愈唱愈有，認為她具有個人風格和實力，隨時可以入行，期待之後有機會合作。鄭融認為各參賽者由最初至今進步神速，似脫胎換骨，好開心有機會交流。她說：「今次與曾琸庭演繹《紅綠燈》合唱版，我第一次唱和音，見他們比賽時好似遇上紅綠燈，中間有好多掙扎，唱這首歌讓他們抒發，很有意義。」

記者：林蘊兒、林祖傑