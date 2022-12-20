表演中途遇霧有感而發 黎明如經歷一人置身大海

是次演唱會結合著名設計師Vivienne Tam的新一季時裝騷，Leon稱每次演出也有不同回憶，今次有Fashion show，未知將來有沒有機會行catwalk，他搞笑自問自答：「一定有嘅，來生啦，在台上的模特兒真的需要長時間訓練，無人唔辛苦㗎，最重要大家開開心心，過開心的聖誕、新年。」

羅孝勇為太太紓解疲勞

擔任表演嘉賓的王丹妮，丈夫羅孝勇、女兒、母親及奶奶入場支持。羅孝勇在澳洲修讀脊醫課程，趁聖誕假回港捧老婆場，他透露仍要讀4年，今次運用已學到的脊醫知識為太太紓解疲勞。

娛樂組