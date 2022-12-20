群星洗版賀阿根廷捧盃 杜汶澤游學修激動落淚 「燈神」蕭若元失靈 鄭中基爆粗嗌好彩

娛樂組

前晚世界盃冠軍賽峰迴路轉，被網民封為「燈神」的蕭若元穿上阿根廷波衫上載到社交網，並留言：「唔好意思，今日失靈添！」，法國在下半場即連追兩球打和，惹阿根廷支持者鬧爆。直至賽後，蕭若元再發文：「我出盡法力都失敗，周星馳話齋，我勁到自己都驚。」鄭中基轉發蕭若元帖文，爆粗留言：「你好彩！差啲搵車撞x你！」其他網民亦留言：「恭喜蕭生失靈。」「美斯除了成功打敗法國，仲打敗燈神。」

杜汶澤上載激動眼濕濕照片：「人生太累了，要贏，有這麼難嗎……馬勒當拿，地上最強，在天之靈保佑！三十六年，終於等到。」太太田蕊妮說：「神一樣的美斯，阿根廷終於贏波，呢場波真係可以講一世。」游學修穿著阿根廷波衫睇波，他上載短片，阿根廷勝出後激動掩面流淚，寫道：「要永遠相信，現實世界也可以有大團圓結局，永遠相信，不要放棄。」

阿Sa曬美斯簽名球衣

梁釗峰、陳健安（On仔）也流下男兒淚，並稱眼淚不是白流，他們可以慶祝了。On仔說：「圓滿得難以置信。無錯，愈難愈要信。咁樣贏，更加難忘，一世難忘。美斯，恭喜你，多謝你。相信，堅持。」黃庭鋒貼出14年前中學畢業跟學校去阿根廷比賽的照片，說當時要花費3萬多元，獲父親支持，並說：「有今生無來世！Go ahead！」他難忘在當地被視為自己人一樣，令他愛上阿根廷。

蔡卓妍（阿Sa）是美斯忠實粉絲，她身穿印有美斯親筆簽名球衣撐場，並興奮得舉V字手勢慶祝。高海寧在社交網貼出12年前和馬啟仁（Keyman）到南非採訪世界盃，同樣身穿阿根廷球衣舊照片贈興，還留言叫身在卡塔爾的Keyman「唔好喊」。

張家輝無暇捧「兄弟」場

鄭秀文、李珊珊、江若琳等也為這場決賽看得血脈沸騰，說感動又勵志。已故賭王何鴻燊的子女，何猷君跟太太奚夢瑤與妹妹何超欣在卡塔爾見證歷史，奚夢瑤分享在球場內外的照片，有指前晚決賽的門票炒價高達4000美元。

至於被指跟美斯撞樣，外表儼如兄弟的張家輝前晚沒有睇美斯捧盃，他回應傳媒稱由於昨日開早班拍戲故沒有睇決賽，但也恭喜美斯。張家輝近日投入拍攝自編自導自演的電影《贖夢》。

陳奕迅想早收場免阻人睇世盃

此外，陳奕迅前晚舉行第8場演唱會，也關心世界盃總決賽，搞笑說：「今（前）晚世界盃總決賽，唔好搞咁夜。」有現場觀眾回應：「冇所謂。」然後問觀眾座位價錢，「全部都係$980？但係你坐第一行真係冇後面啲$980咁好，無論聲及視野，後面一定好過第一行，佢哋視野闊好多，睇晒成件事，都係坐後面着數少少」。有觀眾大叫：「我係炒飛先入到來。」Eason嘆氣說：「唉，黃牛飛，對唔住，我唔知有咩方法可以杜絕。」

前晚老友謝霆鋒現身捧場，問霆鋒知不知Eason在台上扮他的chok樣？霆鋒笑道：「係咩？我唔知，不過都有睇佢演唱會新聞，好戥佢開心，好成功。」