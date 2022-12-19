【開箱】《外貌協會時代》 欺凌醜人 諷刺韓國社會現象

內地曾拍成劇集

《外貌協會時代》改編自朴泰俊的同名人氣網絡漫畫，2014年推出，至今仍在連載。《外貌協會時代》是韓國Naver網絡漫畫的代表作之一，打入歷來最高點擊漫畫三甲，至今仍是每周點擊榜冠軍。漫畫推出8年，曾於2019年被內地拍成網劇《外貌至上主義》，《殭屍校園》羅門有份主演，並在騰訊視頻播出。

據悉《外貌協會時代》3年前已落實製作，並由《獵魔士：狼之惡夢》工作室Studio Mir製作，韓光一執導。擁有《外貌協會時代》版權的Naver透露，日本Netflix先向他們提議製作動畫，與Studio Mir商討後一拍即合。Naver明年還會推出《柔美的細胞小將》及《女神降臨》等4部動畫。

《外貌協會時代》講述其貌不揚的高中生朴亨錫，自小因長相醜陋飽受同學欺凌，為此決定搬到其他社區展開新生活。又醜又胖的亨錫從睡夢中醒來，看見鏡中的自己變成高大英俊的少年，更衝擊的是他看到自己的身體睡在房間一角。亨錫發現睡着時，靈魂會轉移到完美軀體。擁有兩個身體的亨錫，日間高大英俊，晚上做回又矮又肥的自己。

雖然動畫與原著網漫筆鋒稍有不同，但跟足原著情節，細膩地刻劃以貌取人的社會現象。劇中提到朴亨錫每日都被校內惡霸欺凌，也沒什麼特別原因，純粹他又矮又肥，被嘲笑像隻豬。亨錫被惡霸當傭人般使喚，根本無辦法認真上學。帶着負面情緒回家的亨錫，只能怪責母親，「什麼也沒有給我！」當亨錫變得高大英俊後，身邊所有人都對他十分友善，甚至主動來巴結，即使他犯錯也不會怪責，諷刺社會仍然有「對人不對事」的錯誤觀念。亨錫日間「變身」後高大英俊，體能也比以往好得多，於是開始拯救身邊被欺凌的同學，與其貌不揚的同學展開不打不相識的友誼。

首季涵蓋原著網漫初期內容

《外貌協會時代》首季只有8集，每集約30分鐘，目前只涵蓋漫畫初期內容。首季尾聲講朴亨錫認識了校園暴力受害者片德華，朴亨錫喜愛唱歌，片德華則熱愛Rap及創作，二人聯手在校園音樂節演出，表現技驚四座，感動全校學生，還吸引唱片公司星探前來邀約出碟。劇中亦加插不少年輕人喜歡的潮流文化元素，例如男生穿名牌波鞋，女生使用人氣化妝品，片德華更以美國著名饒舌歌手Eminem為人生目標，並邀請男團ATEEZ演唱動畫主題曲《Like That》。